FPÖ-Podgorschek: Budget steht auf sehr wackeligen Beinen

Griechenlandhilfe und Ausfall der Finanztransaktionssteuer drohen Staatshaushalt stark zu belasten

Wien (OTS) - "Bereits im ersten Jahr zeichnet sich das Scheitern des Finanzrahmens für die Jahre 2013 bis 2016 ab", erklärt der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek. Hintergrund seien der Ausfall einer halben Milliarde Euro auf Grund der Verzögerung bei der Einführung der Finanztransaktionssteuer sowie die 2014 bevorstehenden weiteren Griechenlandhilfen. Außerdem sei von der versprochenen Steuermilliarde aus der Schweiz bisher erst die Hälfte eingetroffen, weitere 500 Millionen Euro aus dem Steuerabkommen mit Liechtenstein seien zudem ebenfalls fraglich. Auch die Rückzahlung der heimischen Bankenhilfe gerate ins Stocken, während die verstaatlichten Kommunalkredit und Hypo Alpe Adria weitere Zuschüsse benötigten. Insgesamt beliefen sich die Verluste für den Steuerzahler auf Grund der Bankenrettung auf mindestens vier Milliarden Euro, wobei mit weiteren Ausgaben zu rechnen sein. Finanzministerin Maria Fekter würde derzeit allein von den niedrigen Zinsen auf Staatsanleihen profitieren; dennoch würden 18 Prozent der Steuereinnahmen allein von der Zinstilgung verschlungen. Ein Zinsanstieg von bereits einem Prozent könnte damit den Haushalt schwer schädigen. Die derzeitigen Versuche von SPÖ und ÖVP, diese Belastungen schönzureden, seien als reine Wahlkampftaktik einzuordnen.

"Nach den Wahlen wird es für die Österreicher leider ein böses Erwachen geben. Von einer seriösen Budgetplanung kann man angesichts der vielen Löcher nicht sprechen", kritisiert Podgorschek. Überhaupt könnte nur eine sinnvolle Verwaltungs- und Strukturreform den Staatshaushalt nachhaltig entlasten und damit eine echte Sanierung der heimischen Finanzen ermöglichen. "Leider sind Rot und Schwarz viel zu sehr von der Verteidigung ihrer letzten Pfründe besessen, als dass sie auch nur den Ansatz einer Reform wagen würden, auch wenn das für unseren Staatshaushalt verheerende Folgen hat", erklärt Podgorschek. Dies sei auch ein Grund für den völlig ausgearteten Förderdschungel in Österreich, der weitere Milliarden verschlinge.

Dem SPÖ Vorschlag, den Staatshaushalt durch Steuererhöhungen und neue Abgaben zu sanieren, weist Podgorschek abermals energisch zurück. Die kalte Progression sowie der niedrige Zinssatz für Sparguthaben in Verbindung mit einer der höchsten Abgabenquoten seien sowohl für die Bürger als auch für die Wirtschaft äußerst nachteilig. "Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, wo man nur noch von einer schleichenden Enteignung der Bürger durch den Staat sprechen kann", so Podgorschek.

Für Podgorschek ergeben sich daraus vier Forderungen:

- Keine weiteren Hilfsgelder für marode Eurostaaten

- Keine weiteren Bankenhilfen

- keine neuen Belastungen für Bürger und Wirtschaft

- ausgabenseitige Budgetsanierung durch umfassenden Staatsreform

"Unser Ziel muss ein effizienterer, schlankerer Staat mit ausgeglichenem Budget sein, damit die Bürger entlastet und die Wirtschaft belebt wird. Dazu braucht es endlich eine Regierung, die zu echten Reformen bereit ist", so Podgorschek abschließend.

