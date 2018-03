Seniorenbund-Bundesvorstand: Voller Einsatz für den Kanzlerwechsel beschlossen

SPÖ-Pensionslügen werden ein rasches Ende haben. ÖVP-Zukunftsprogramm mit umfassenden Seniorenbund-Forderungen als inhaltliche Arbeitsbasis.

Vorau (OTS) - Nach der heutigen Bundeswallfahrt des Österreichischen Seniorenbundes, an der mehr als 2.300 Seniorinnen und Senioren aus ganz Österreich teilnahmen, traf der Österreichische Seniorenbund in seiner Bundesvorstandssitzung deutliche Entscheidungen für die kommenden Wochen. Dazu Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes:

"Wir wollen den Kanzlerwechsel - wir wollen, das ÖVP-Spitzenkandidat Dr. Michael Spindelegger der nächste Bundeskanzler der Republik Österreich wird. Ihm können die älteren Generationen Österreichs vertrauen! Die ÖVP hat das beste Zukunftsprogramm für alle Generationen, hat dabei den umfassenden Forderungskatalog des Österreichischen Seniorenbundes in ihr Programm übernommen. Die ÖVP raspelt den Senioren kein Süßholz vor, sie lügt die Senioren nicht an. Die ÖVP und besonders Spindelegger nehmen die Senioren ernst und lassen sie selbst mitbestimmen und mitarbeiten. Der Beweis: Wir haben unsere eigene Seniorenbund-Kandidatin an wählbarer Stelle auf der ÖVP-Bundesliste: Meine Bundesobmann-Stellvertreterin und jetzige ÖVP-Seniorensprecherin Mag. Gertrude Aubauer wird wieder in das Hohe Haus einziehen, um die Anliegen der Älteren direkt im Hohen Haus selbst zu vertreten. Hinzu kommen Nachrücker-Kandidaten auf Bundes- sowie auf Landesliste. Auf den SPÖ-Kandidatenlisten finden sich keine gewählten Seniorenvertreter, die in den Nationalrat einziehen könnten!"

"Um unser Ziel des Kanzlerwechsels zu erreichen, hat der Seniorenbund-Bundesvorstand heute ein umfassendes Einsatz-Programm für die kommenden Wochen beschlossen. Dazu setzt der Seniorenbund auf umfassende Mobilisierung seiner mehr als 305.000 Mitglieder: unsere Newsletter, unsere Hausbesuche und Telefonaktionen, unsere Info-Konferenzen inklusive sachlichen Video-Informationen werden den SPÖ-Pensionslügen ein rasches Ende bereiten und werden klar aufzeigen: Die ÖVP hat das beste Zukunftsprogramm für alle Generationen. Die ÖVP hat einen Kanzler-Kandidaten der die älteren Generationen als gleichberechtigte Partner wertschätzt und ihre Familien vor Staatsvorschriften schützt. Für den Schutz des Eigentums - gegen Faymann-Steuern! Für die bundesweite Gebührenbremse - gegen die Teuerungslawine! Für eine Pension für alle Mütter - gegen die Abwertung der Familienarbeit! Für die Wahlfreiheit der Familien -gegen Staatszuteilung bei Pflege und Kinderbetreuung! Das ist unser gemeinsamer Zukunftsweg mit der ÖVP", hält Khol abschließend fest.

