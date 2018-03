Gartner benennt Ektron als Visionär

Nashua, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Ektron ist von Gartner, Inc. in den Quadranten "Visionäre" der Forschungsstudie "Magic Quadrant für Web Content Management" 2013 platziert worden.

Laut Gartner "zeichnen sich Visionäre dadurch aus, dass sie zukunftsorientiert denken und ihr Fokus auf Technik liegt. Beispielsweise können ihre Produkte einzigartige mehrsprachige Leistungen aufweisen oder die Marktrichtung durch ihre Innovation und Produktentwicklung vorgeben."

Gartner bemerkt in dem Bericht in Anerkennung der immer wichtigeren Rolle, die WCM (Web-Content-Management) für die Unternehmensleistung spielt, dass "Kunden mittlerweile mehr von WCM verlangen, als die traditionelle und elementare Funktion, Inhalte lediglich zu schaffen und zu publizieren. Kunden brauchen Systeme, die das Management ihrer Online-Präsenz übernehmen und eine ganze Bandbreite von Aktivitäten abdecken. Sie erwarten, dass die WCM-Systeme ihre OCO-Strategien (online channel optimization / Online-Kanal-Optimierung) unterstützen."

Im Juni 2013 hat Ektron den ersten Iterationsschritt seiner Vision der Zukunft von WCM veröffentlicht. Ektron 9 erweitert die Ektron CMS in eine agile digitale Marketingplattform - speziell entwickelt für Organisationen, die ihre digitale Strategie optimieren wollen, um Traffic, Kundenkontakte und Absatz zu steigern. Mit Ektron 9 können Vermarkter über das gesamte Internet und in der Cloud Verbindung zu Kunden herstellen, die Kunden ansprechen, sie einbinden, behalten und:

-- die Verbindung zu Ihrem Zielpublikum durch optimierte Kundenerfahrungen für Smartphones, Tablets und PCs verbessern; -- die Besuchereinbindung mit kundenspezifischen, relevanten Inhalten steigern; -- Kundengewinnung und -bindung verstärken, indem es den Besuchern leicht gemacht wird, die von ihnen gewünschten Informationen zu finden.

"Wir glauben, dass die Ernennung von Ektron als 'Visionär' im Magic Quadrant unsere Vision unterstreicht, der agilste und innovativste Marktführer im Bereich Web-Content-Management und digitale Erfahrung zu sein", sagte Bill Rogers, der Gründer und CEO von Ektron. "Ektron baut derzeit die Web-Plattformen der nächsten Generation, die sowohl Inhalte als auch Fähigkeiten bieten. Digitalen Vermarktern wird es so möglich gemacht, fesselnde Web-Erfahrungen zu schaffen, die Besucher anziehen und Geschäftserfolge fördern."

Auf den Bericht kann man unter http://go.ektron.com/gartner-magic-qua drant-web-content-management-2013 zugreifen.

Quelle: Gartner "Magic Quadrant für Web Content Management" Analyst(en): Mick MacComascaigh, Mark R. Gilbert, Jim Murphy, Gavin Tay. Publiziert: 31. Juli 2013

Über Ektron

Ektrons Web-Content-Management-Software unterstützt Webseiten von Unternehmen, Intranets und soziale Netzwerke für Tausende von Kunden in der ganzen Welt. Mit den Lösungen von Ektron für Digital-Experience-Management können Vermarkter im gesamten Internet und in der Cloud Verbindung zu Kunden aufnehmen, sie einbinden, gewinnen und behalten. Ektron hat seinen Hauptsitz im Großraum Boston und unterhält Niederlassungen in Australien, Singapur und im Vereinigten Königreich. Ektrons Kunden sind Marktführer in financial services, hospitality,

education,

healthcare,

media and entertainment,

technology,

non-profit,

public sector

sowie manufacturing

und umfassen Marken wie

Fairmont Raffles Hotels International, Las Vegas Sands, Microsoft und NASDAQ.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.ektron.com.

Haftungsausschluss: Gartner unterstützt keine der Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungsberichten beschrieben werden. Die Berichte sind keine Empfehlung für Technologienutzer, nur die höchstbewerteten Anbieter zu wählen. Die Gartner-Forschungspublikationen beruhen auf den Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Studie ab. Neben der Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

