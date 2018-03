Filmemacher Erwin Wagenhofer im Ö1-"Journal zu Gast" am 24.8.

Wien (OTS) - Der Filmemacher Erwin Wagenhofer ist am Samstag, den 24.8. bei Anna Soucek "Im Journal zu Gast" im Mittagsjournal ab 12.00 in Österreich 1.

"Alphabet" heißt der jüngste Film des österreichischen Filmemachers Erwin Wagenhofer. Es ist der dritte Teil einer Trilogie:

nach "We feed the World", in dem es um die Nahrungsmittelindustrie ging und "Let's Make Money", über die Machenschaften der Finanzwelt. In Zeiten, in denen Bildungspolitik eines der wichtigsten Themen in der österreichischen Politik ist, denkt Wagenhofer über den Begriff der Bildung nach und hinterfragt "Leistung" als Maxime der Wettbewerbsgesellschaft. Es geht Wagenhofer nicht darum, eine Schulform gegen die andere auszuspielen, sondern die Geschichte der Bildung aufzurollen und die Geheimnisse des Lernens zu ergründen. Wagenhofer präsentiert eindrucksvolle Beispiele: einen Mann mit Down Syndrom aus Spanien, der einen Universitätsabschluss geschafft hat oder einen jungen Mann aus Frankreich, der nie eine Schule besuchte und sich Lesen, Musizieren und Fremdsprachen selbst beigebracht hat.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at