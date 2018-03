Nächtliche Sperren auf der L188

Bregenz (OTS/VLK) - Wegen Asphaltierungsarbeiten sind in der kommenden Woche an der Montafoner Straße (L188) an zwei Bauabschnitten in Bartholomäberg und Gaschurn nächtliche Sperren erforderlich.

In Bartholomäberg wird die L188 im Bereich bei der Kreuzung mit der L83 während den Nächten von Montag, 26., auf Dienstag, 27. August, sowie von Mittwoch, 28., auf Donnerstag, 29. August 2013, jeweils von 19.00 bis 6.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr bis 22 Tonnen werden über Gemeindestraßen umgeleitet, schwerere Fahrzeuge großräumig über die L94, L96 und L95.

Eine weitere nächtliche Straßensperre gibt es bei der Ortsausfahrt in Gaschurn in der Nacht von Dienstag, 27., auf Mittwoch, 28. August 2013, ebenfalls von 19.00 bis 6.00 Uhr. Hier können Pkw über das Ortsgebiet ausweichen. Für Lkw und Autobusse besteht keine Umleitung, jedoch wird der öffentliche Personennahverkehr mit Kleinbussen aufrechterhalten.

Witterungsbedingt kann es zu Verschiebungen dieser Termine kommen. Nähere Informationen auf www.vorarlberg.at/verkehrsbehinderungen.

