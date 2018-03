"Thema" am 26. August: Messie-Syndrom - nur nichts wegwerfen!

Außerdem: Mittelmeer in Gefahr und Barbara Coudenhove-Kalergi im Porträt

Messie-Syndrom - nur nichts wegwerfen!

Den Satz, "Schmeiß das doch einfach weg!", kann sie nicht ertragen. Die 55-jährige Wienerin Carina leidet seit Jahren am sogenannten Messie-Syndrom. Ihre Wohnung ist bis obenhin vollgeräumt. Etwa 30.000 Menschen in Österreich leiden unter dieser Zwangsstörung, deren Name sich vom englischen Wort "mess" - für "Unordnung" - ableitet. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein, da viele Messies sich schämen. Sie lassen niemanden in die Wohnung und isolieren sich immer mehr von der Außenwelt. Mit Verständnis können sie kaum rechnen: Selbst zu alten und kaputten Dingen haben Messies eine so tiefe Bindung, dass sie es als Qual empfinden, sich von ihnen zu trennen. Oft werden Garagen, Lagerräume oder Zweitwohnungen angemietet, um das Gesammelte aufzubewahren. Warum wird ein Mensch zum Messie? Und wie kann man ihm helfen? Cedomira Schlapper hat recherchiert.

Mittelmeer in Gefahr

Für Zehntausende Österreicherinnen und Österreicher sind sie das liebste Urlaubsparadies: die Strände, Küsten und Inseln des Mittelmeers. Und gerade weil so viele das Mittelmeer lieben, ist es in Gefahr. Der Massentourismus hinterlässt seine Spuren. "Die ökologischen Probleme sind brennender denn je", sagt der österreichische Meeresbiologe Robert Hofrichter von der Universität Salzburg. Er hat führende Meeresforscher ins kroatische Pula geholt, um das aktuelle Ausmaß der Umweltschäden zu erheben. Das Ziel der besorgten Wissenschafterinnen und Wissenschafter: Zumindest die bestehenden Abkommen zum Schutz des Mittelmeers müssen eingehalten werden, um die Artenvielfalt unter Wasser zu erhalten. Gudrun Kampelmüller berichtet.

Barbara Coudenhove-Kalergi - ein Leben im Wandel der Zeit

Sie ist die Grande Dame des österreichischen Journalismus: Barbara Coudenhove-Kalergi, 81, hat Zeitgeschichte erlebt und war jahrzehntelang hautnah am politischen Geschehen. Als der Eiserne Vorhang fiel, wurde sie zum Fernsehstar. Die mehrfach ausgezeichnete Vollblutjournalistin stammt aus einer deutschsprachigen böhmischen Adelsfamilie und hat eine japanische Großmutter. Ihre Autobiografie, "Zuhause ist überall", ist seit Monaten in den Bestsellerlisten. Barbara Coudenhove-Kalergi erzählt von ihrer Kindheit in Prag, ihrer Vertreibung aus der Tschechoslowakei, ihrem beruflichen Werdegang und vom Studentenleben in der Nachkriegszeit: "Von einer eigenen Wohnung war keine Rede. Wir haben alle in Untermietszimmern bei den berühmten Hofratswitwen gewohnt. Gewaschen haben wir uns am Klo in einer kleinen Waschschüssel, kalt war's auch." Ein sehr persönliches Porträt von Susanna Zaradic.

