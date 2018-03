Haubner: KMU-Forschung bestätigt: KMU sind Beschäftigungs-Rekordhalter

Heimische KMU geben 2.042.616 Menschen Arbeit - SPÖ will größten Arbeitgeber Österreichs durch Faymann-Steuern belasten - "Gerechte" SPÖ-Vermögenssteuer ist reiner Schwindel

Wien, 23. August 2013 (OTS) - "Die KMU-Forschung Austria bestätigt, was der Wirtschaftsbund schon immer sagt: Unsere heimischen Klein-und Mittelbetriebe sind die absoluten Beschäftigungs-Rekordhalter", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. Ende Juli 2013 beschäftigten die KMU 2.042.616 Menschen in Österreich. Zwei Drittel aller unselbständig Beschäftigten arbeiten in einem KMU. Damit sind sie der größte Arbeitgeber in unserem Land. Für Haubner ist es daher "umso verantwortungsloser und unverständlicher", dass die SPÖ dieses Rückgrat der Gesellschaft durch Faymann-Steuern massiv belasten und damit zigtausend Arbeitsplätze gefährden will. ****

"Die SPÖ will mit ihren sogenannten 'Vermögenssteuern' wie schon in der Vergangenheit den Mittelstand und die Unternehmer zur Kasse bitten, denn ohne diese kommt kein entsprechendes Aufkommen zusammen. Die Faymann-Steuern sind somit ein reiner Schwindel. In Wahrheit handelt es sich um eine massive Unternehmens-Belastungswelle. Für ÖVP und Wirtschaftsbund ist klar: Das werden wir nicht zulassen", so die scharfen Worte Haubners.

