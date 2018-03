Kucharowits: ÖVP-Gedankenspiele zu De-facto-Abschaffung des Frauenministeriums völlig inakzeptabel und entlarvend

Wien (OTS/SK) - Als "völlig inakzeptabel" bezeichnete die Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Katharina Kucharowits das heute von den ÖVP-Frauen ÖAAB-Chefin Mikl-Leitner, ÖVP-Frauen-Bundesleiterin Schittenhelm und FCG-Frauenvorsitzender Gabriel in einer Pressekonferenz vorgebrachte Ansinnen, das Frauen- und Familienministerium zusammenlegen zu wollen - und zwar durchaus auch unter einem Mann als "Frauenminister". "Da werden Erinnerungen an Schwarz-Blau wach. In dieser unsäglichen Zeit - die sich Teile der ÖVP offenbar zurückwünschen - wurde das Frauenministerium ebenfalls einem Mann übertragen und de facto abgeschafft", sagte Kucharowits und betonte: "Frauenpolitik ist nicht Familienpolitik!"****

Allerdings, sagte Kucharowits, habe man bei den Forderungen der ÖVP-Frauen eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, in welche Richtung die Frauenpolitik bei einer solchen De-facto-Abschaffung des Frauenministeriums gehen würde. "Ein Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind nützt nur den sehr Wohlhabenden. Und weitere pensionsrechtliche Anreize für eine Verlängerung der Kinderpause statt dem massiven Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen drängen Frauen aus dem Berufsleben. Das ist eine rückwärtsgewandte Politik, die mit der SPÖ sicher nicht infrage kommt!" (Schluss) up/mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum