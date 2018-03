Brunner: Das Vorzeigeprojekt Güssing wird politisch abmontiert

Grüne setzen sich für Erhalt des Biomasse-Kraftwerks und Energiewende ein

Wien (OTS) - "Güssing ist weltweit ein Begriff in der Energieszene. Güssing ist die Vorzeigestadt dafür, dass die Energiewende funktioniert und hat deshalb eine beutende Rolle. Durch die Investition in erneuerbare Energien konnten hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Speziell für eine Region wie das Südburgenland ist das eine Besonderheit. Güssing ist ein Energievorbild und bringt Jahr für Jahr hunderte von Besuchern, die die Energiewende nachmachen wollen", sagt die Grüne Energie- und Umweltsprecherin Christiane Brunner.

Nun wurde dem Biomasse-Kraftwerk Güssing von Finanzministerin Fekter die Forschungsprämie gestrichen obwohl gerade in Güssing ein einzigartiges Verfahren zur Vergasung von Biomasse ständig weiterentwickelt wird. Um den Grund dafür zu erfahren, hat Christiane Brunner eine Anfrage an die Finanzministerin gestellt.

"Sowohl auf Bundes-, als auch auf Landesebene, wird ein doppelbödiges Spiel mit Güssing betrieben. Umweltminister Berlakovich war der erste der gerufen hat ,Österreich muss Güssing werden' - jetzt ist er der letzte der sich dazu zu Wort melden möchte. Darüber hinaus hat der burgenländische Landeshauptmann Niessl das Jahr 2013 zum Jahr der erneuerbaren Energien erklärt und gleichzeitig bringt er das Vorzeigemodell der Energiewende aus machtpolitischen Gründen um. Das ist verantwortungslos, verwerflich und hat mit Energiewende ganz sicher nichts zu tun", meint Brunner.

Am 29. April wurde die Wirtschaftsservice Burgenland AG (WiBAG) von Landeshauptmann Niessl beauftragt, das Projekt "Erneuerbare Energie im Burgenland" auf Fördereffizienz und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Obwohl der Bericht schon vorliegt, wurde er nie veröffentlicht. "Das legt den Verdacht sehr nahe, dass die Ergebnisse des Berichts nicht den Wünschen des Landeshauptmannes entsprechen, inzwischen wurde eine zweite Prüfung beauftragt, dienlich ständig verzögert ", meint Brunner und ergänzt: "Ich aber kenne den ersten Bericht und kann bestätigen, dass die Überprüfung für alle Firmen (bis auf die bekannte Probleme beim Biomassekraftwerk und einem zweiten Kraftwerk) positiv ausgefallen ist. Ich finde es skandalös, dass Niessl bewusst versucht, Güssing zu zerstören. Wenn Niessl Interesse daran hätte, Güssing am Leben zu erhalten, würde er den Bericht frei geben. Dann könnten die Betriebe mit positivem Ergebnis wieder arbeiten, immerhin hängen an dem Bericht Förderungen und Finanzierungsmöglichkeiten von Projekten. Damit schadet er Güssing und der Region und vor allem auch der Energiewende. Das ist ein klarer Fall von verantwortungsloser Machtpolitik. Die Grüne Energiewende ist aber genau das Gegenteil."

Deshalb wird es neben der Anfrage an BM Fekter auch eine Anfrage an Niessl geben. "Ich will, dass die Hintergründe aufgeklärt werden -bis ins kleinste Detail. Wir Grüne stehen zu Güssing, für den Erhalt der Arbeitsplätze und zur Energiewende", sagt Brunner.

