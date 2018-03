FP-Gudenus: Wien versinkt im roten Korruptionssumpf!

Nach Wien Energie, Skylink, AVZ, Wiener Wohnen & Co. steht nun der KAV im Zentrum der Kritik

Wien (OTS/fpd) - Die Häupl-SPÖ hält die Korruptionsstaatsanwaltschaft auf Trapp! Mindestens 4,3 Milliarden Euro, Geld der Wienerinnen und Wiener, haben die Sozialisten bereits bei diversen Skandalen vernichtet. "Aber trotzdem lernt diese Partei offenbar nicht dazu", kann Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus über die Dreistigkeit, mit der sich die Häupl-SPÖ und ihre Günstlinge weiter am Volksvermögen bedienen, nur staunen. Diesmal ist, laut Bericht des Wirtschaftsblatts, der Krankenanstaltenverbund (KAV) in den Radar der Korruptionsbekämpfer geraten. Erneut geht es um illegale Preisabsprachen und dubiose Vergabeverfahren. Neben der Staatsanwaltschaft ermittelt auch das städtische Kontrollamt. Gudenus: "Es reicht! Die Wienerinnen und Wiener haben es endgültig satt, die teils sogar kriminelle Miss- und Freunderlwirtschaft der Sozialisten zu finanzieren. Es ist höchste Zeit, dass Häupl den Weg für Neuwahlen freimacht. Es muss wieder Moral und Verantwortungsbewusstsein in die Stadtpolitik einkehren. Das haben sich die Wienerinnen und Wiener verdient." (Schluss)

