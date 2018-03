4,19% Auflagenplus im 10. Erscheinungsjahr für "Heute"

Höhenflug von "Heute" ist nicht zu bremsen: Immer mehr entscheiden sich für "Heute"

631.621 gedruckte Exemplare führen zu 617.749 verbreiteten Zeitungen

Die Österreichische Auflagenkontrolle bestätigt der Erfolgszeitung "Heute" 631.621 täglich gedruckte Exemplare (ÖAK-Zahlen 1. Halbjahr 2013, Mo-Fr, Wochenschnitt). Das sind um weitere 25.394 Exemplare täglich und somit 4,19 % mehr als im 2. Halbjahr 2012.

Erstmalig dürfen wir eine weitere wichtige Zahl nennen, nämlich jene die auch ausdrückt, wie viele Zeitungen tatsächlich aus den Zeitungsboxen entnommen wurden (verbreitete Auflage). Dies war bisher aufgrund von Richtlinien der ÖAK untersagt.

Die verbreitete Auflage ist die Summe aller im Inland nachweislich verbreiteten Exemplare, also die Auslieferungsmenge minus der Retourenmenge und diese beträgt bereits sensationelle 617.749 Exemplare. Damit ist "Heute" auch im 10. Jahr seines Bestehens weiterhin an der Spitze der Tageszeitungen Österreichs.

Der Erfolg spiegelt sich im gesamten Vertriebsgebiet wieder: In Wien ist "Heute" nach wie vor die mit großem Abstand auflagenstärkste Zeitung! Gegenüber dem 2. Halbjahr konnte "Heute" in der Bundeshauptstadt die Druckauflage um weitere 13.247 auf nun 403.753 Exemplare, in Niederösterreich um 6.181 auf nun 142.307 und in Oberösterreich um 5.965 auf 85.560 Exemplare steigern.

"Wir sind stolz, dass wir auch im 10. Jahr unseres Bestehens weiterhin über so positive Entwicklungen berichten dürfen und freuen uns schon sehr auf die nächsten Media-Analyse Zahlen, bei denen die gesteigerte Auflage auch in den Leserzahlen ihren positiven Niederschlag finden wird. Bei der MA 2012 wurden ja zuletzt bereits sensationelle 998.000 tägliche Leser für "Heute" ausgewiesen." so Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky.

Quelle: ÖAK 2/2012, 1/ 2013 jeweils Wochenschnitt (Mo-Fr)

