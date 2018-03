ÖVP-Pressedienst: Realitätscheck zeigt – SPÖ-Handeln gefährdet Arbeitsplätze

Standort-Rankings im Überblick: Österreich top bei Unternehmenseffizienz von KMU, dualer Ausbildung und Beschäftigungsquote – Aufholbedarf bei Abgabenlast, Schuldenstand und überbordender Bürokratie

Wien, 22. August 2013 (ÖVP-PD) Der ÖVP-Pressedienst stellt eine Liste aller Standort-Rankings zur Verfügung, die sich mit Fragen der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs im europäischen und internationalen Vergleich beschäftigen. Das Ergebnis zeigt: Wer jetzt schläft und sich auf Bilanz-Politik ausruht, handelt falsch. Bleibt die SPÖ an der Spitze und damit alles gleich, führt das Österreich in den Abgrund: Am Spiel stehen Arbeitsplätze und der Wohlstand. Anbei die wichtigsten Rankings im Überblick. ****

Österreich ist eine Top-Nation in den Bereichen Unternehmenseffizienz von Klein- und Mittelbetrieben, bei der Sozialpartnerschaft, der dualen Ausbildung und bei der Beschäftigungsquote. Allerdings gibt es einige Indikatoren, die auf eine Verschlechterung der Standortqualität hinweisen. Die Indikatoren, die auf eine Verschlechterung des Standorts hindeuten, sind unter anderem die hohen Abgaben, der Schuldenstand und die überbordende Bürokratie. Da ist Österreich nur auf Platz 25. Im Vergleich: Schweden ist 18., die Schweiz auf Platz 5. Dagegen will die ÖVP vorgehen: Senken der Abgaben und Steuern, sobald es finanzierbar ist. Den Schuldenstand mit Disziplin und einem Konsolidierungskurs senken. Und die Bürokratie soll transparenter, einfacher und damit für Unternehmen billiger werden. Die ÖVP stellt sich klar gegen Faymann-Steuern und kämpft für Entlastungen für Familien, Mittelstand und Unternehmen.

Österreich hat als Standort an Attraktivität eingebüßt. In puncto Wettbewerbsfähigkeit ist unser Land unter 60 gewerteten Ländern seit 2010 um neun Plätze auf Rang 23 zurückgefallen und ist damit europaweit nur mehr Neunter. Das zeigt das World Competitiveness Scoreboard des Institute for Management

Development, das am 30. Mai 2013 veröffentlicht wurde. Schweden ist im Vergleich etwa von Platz 6 auf 4 vorgerückt, die Schweiz von Platz 4 auf 2. In den Jahren 2000 und 2007 war Österreich mit Schweden und der Schweiz noch gleichauf. Während die beiden Benchmark-Länder einen klaren Trend nach oben aufweisen, fällt Österreich zurück.

Bei der Steuerbelastung ist Österreich im OECD-Vergleich jenes Land mit der fünft höchsten Belastung, Schweden ist 7. und die Schweiz auf Rang 28. Die Untätigkeit von Stillstandsministerin Bures im Innovationsressort ist ebenfalls klar ausgewiesen:

Österreich ist da nur mehr 23., die Schweiz und Schweden führen das Ranking an. Bei der Bildung, einem Zukunftsindikator und ebenfalls SPÖ-Ressort, ist Österreich im Vergleich zu den Vergleichsländern Schweden und Schweiz ebenfalls zurückgefallen.

Die ÖVP will – wie auch von der EU vorgegeben – bis 2020 eine zusätzliche Wertschöpfung durch einen höheren Industrieanteil am BIP von bis zu sechs Milliarden und damit bis zu 100.000 Arbeitsplätze schaffen. Auch die Standortattraktivität muss wieder erhöht werden. Die ÖVP hat dafür die richtigen Konzepte und Ideen vorgestellt, so wie im Wahlprogramm festgehalten. Die Zahlen, Daten und Fakten belegen eindeutig den Irrweg der SPÖ, vor allem in den Bereichen Bildung, Innovation und Steuerpolitik.

Die ÖVP will nach dem 29. September mit Michael Spindelegger wieder den Bundeskanzler stellen und das Land weiter nach vorne bringen. Denn solange die ÖVP den Bundeskanzler stellte, ist Österreich in den Rankings im Spitzenfeld gewesen, ab 2007 ging es abwärts.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp