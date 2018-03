FPÖ-LPO Ragger: Nirgendwo in Kärnten geistig abnorme Rechtsbrecher unterbringen!

LHStv. Dr. Prettner sollte dieses Projekt für unser Land generell ablehnen

Klagenfurt (OTS) - "Der Druck war zu groß, sodass Sozialreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner gezwungener-maßen die Notbremse zog und die geplante Unterbringung von geistig abnormen Rechtsbrechern in einem Heim in Reifnitz, Gemeinde Maria Wörth ablehnte. Doch Prettner hat der Mut gefehlt, eine weitere klare Aussage zu treffen. Nirgendwo in Kärnten ist ein solches Projekt gewünscht", erklärt Kärntens FPÖ-Obmann LR Mag. Christian Ragger.

Für die Betroffenen werde im Rahmen des Maßnahmenvollzuges gemäß §21 Strafgesetzbuch eine Unterbringung außerhalb von Haftanstalten gesucht. Es handle sich dabei um keine "harmlosen" Häftlinge. Sie kamen deshalb in den sogenannten Maßnahmenvollzug gemäß §21 Strafgesetzbuch, weil sie wegen einer Geisteskrankheit das Unrecht ihrer Verbrechen nicht einsehen konnten.

Wäre einer von ihnen "harmlos", würde er im Zuge der verpflichtend vorgesehenen jährlichen Überprüfungen durch Gutachter längst auf freien Fuß gesetzt, so Ragger. Er sieht einen Grund dafür, dass man in Kärnten weiterhin einen Standort für eine solche Einrichtung suchen will, u.a. darin, dass für die Unterbringung solcher Rechtsbrecher weit höhere Tagsätze bezahlt werden als für sonstige Pflegeheimbewohner.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404