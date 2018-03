ÖVP Frauen starten für Bundeskanzler Michael Spindelegger durch

Johanna Mikl-Leitner, Dorothea Schittenhelm und Monika Gabriel geben Startschuss für "Stark.Schwarz.Weiblich.-Tour" – ÖVP- Frauenpolitik für "selbstbestimmt statt fremdgesteuert"

Wien, 23. August 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP macht deutlich, dass nur mit der Kraft der Frauen der erste Platz für die ÖVP zu erreichen ist. Das ist unser Ziel und dafür setzten wir uns ein:

Für einen Bundeskanzler Michael Spindelegger", betont die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Abg.zNR Dorothea Schittenhelm. Gemeinsam mit ÖAAB-Bundesvorsitzender Johanna Mikl-Leitner, die die niederösterreichische ÖVP-Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl ist, und FCG Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzender Monika Gabriel wurde heute der Startschuss zur "Stark.Schwarz.Weiblich.-Tour" gegeben. Das Ziel der ÖVP-Frauenpolitik ist klar: "Selbstbestimmt statt fremdgesteuert", so Schittenhelm, die hier den großen Unterschied zur SPÖ festmacht:

"Die SPÖ will den Frauen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Wir schaffen die Rahmenbedingungen, in denen ein selbstbestimmtes Leben möglich ist." Mikl-Leitner ergänzt: "Wir müssen den Mut und das Selbstvertrauen von Frauen stärken. Damit das in Zukunft noch besser gelingt, braucht es viele starke Frauen in der Politik." ****

"Frauenpolitik ist mehr als die Forderung nach Gendern und Quoten und es ist schade, dass sie oft auf das reduziert wird", so Schittenhelm. Im Rahmen der "Stark.Schwarz.Weiblich.-Tour" besuchen die ÖVP-Frauen alle Bundesländer und veranstalten Landesfrauenkonferenzen, um den Menschen die Frauenpolitik der ÖVP näher zu bringen. "Wir sind in jedem Bundesland unterwegs und vor Ort. Es sind die ÖVP Frauen, die vor Ort Frauenpolitik machen. Wir möchten unsere Standpunkte und Forderungen bis in die kleinste Ortsgruppe hinunterbrechen", erläutert die Bundesleiterin der ÖVP Frauen.

Starke Frauen in der ÖVP sind überall vertreten, als Funktionärinnen, Mandatarinnen, Ministerinnen. Vor allem diese haben in der vergangenen Legislaturperiode ihren Einsatz gezeigt

und damit bewiesen, dass Frauen in Schlüsselressorts hervorragende Arbeit leisten. Mit den Ministerinnen Maria Fekter, Beatrix Karl

und Johanna Mikl-Leitner hat die ÖVP drei Schlüsselressorts mit Frauen besetzt, "die es in ganz Europa in dieser Kraft nicht vergleichbar gibt". Insgesamt hat die ÖVP von allen Parteien die meisten Frauen auf den Nationalratslisten. Die Zielsetzung eines Reißverschluss-Systems wurde auf der Bundesliste fast erreicht, von den ersten 20 Plätzen sind neun Frauen. Bis zum Platz 30 finden sich insgesamt 17 Frauen, insgesamt sind es 160 Frauen. "Die Volkspartei versucht ganz bewusst, Frauen eine starke Stimme zu geben. So hat die ÖVP in vier Bundesländern eine Frau auf der Landesliste auf Platz eins", betont Mikl-Leitner.

"Frauenpolitik ist eine Querschnittsmaterie, die in allen politischen Bereichen Berücksichtigung finden muss", so Mikl-Leitner, die auch darauf pocht, Teilzeitarbeit nicht schlecht zu reden. Teilzeit ist nicht nur ein Frauenthema, sondern eine Chance für alle. Für mehr Flexibilität – und Wahlfreiheit. Auch für Männer ist Teilzeit ein wichtiges Instrument, um bessere Vereinbarkeit zu ermöglichen. Die Zahlen zeigen es: In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Männer in Teilzeit verdoppelt. "Die Menschen wollen mehr Teilzeit, nicht weniger. Die SPÖ ist mit ihrer Politik somit auf dem Holzweg und versteht die Anliegen der Menschen

nicht", kritisiert die ÖAAB-Bundeschefin. Das Ziel der ÖVP ist klar: "Wir wollen Wahlfreiheit für unsere Familien. Denn wir wollen den Familien ein Partner und nicht ihr Vormund sein", unterstreicht Mikl-Leitner, und weiter: "Das Ja zum Kind darf weder am Finanziellen noch an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf scheitern."

Ein wichtiger Punkt ist das Schließen der Lohnschere. Dazu brauche es mehrere Maßnahmen: Die Anrechenbarkeit von Kinderbetreuungszeiten, die Anerkennung von Elternkarenzzeiten als Vordienstzeiten und die verstärkte Förderung von Aus- und Weiterbildungen in der Babypause. "Bei der Anrechnung von Karenzzeiten konnten wir mit konkreten Verbesserungen in

zahlreichen Kollektivverträgen bereits wesentliche Verbesserungen erreichen. Aber wir dürfen hier nicht locker lassen", so Mikl-Leitner. Denn es sei noch ein weiter Weg "in Richtung Gleichstellung". Es ist das Anliegen der ÖVP, das zu ändern und die Interessen der Frauen zu stärken. Schittenhelm abschließend: "Die 'Stark.Schwarz.Weiblich.-Tour' durch alle Bundesländer soll den Frauen vor Ort die Motivation für einen engagierten Wahlkampf geben. Unser Ziel ist eine starke ÖVP und eine weitere Stärkung der Frauen in diesem Land."

Nähere Informationen und die genauen Termine finden Sie unter www.frauenoffensive.at.

