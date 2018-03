Strache: 20 Jahre freiheitliches Volksbegehren "Österreich zuerst"

FPÖ fordert konkrete Maßnahmen zur Steuerung der Zuwanderung

Wien (OTS) - Die FPÖ präsentierte heute in der Lugner-City eine Filmdokumentation zum Thema "20 Jahre Österreich zuerst" (siehe OTS 150). Der Film ist zu sehen unter

http://www.youtube.com/watch?v=i1mpsnaAL9Y&feature=youtu.be

Der Film zeige die ungeschminkte Realität, abseits aller Beschwichtigungsversuche, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache im Anschluss an die Premiere in einer Pressekonferenz und ortete eine regelrechte Koalition des Schönredens dieser ganzen Problematik, vom Bundespräsidenten angefangen über Kanzler und Vizekanzler bis hin zur angeblichen grünen Opposition. "Wir Freiheitliche reden nichts schön", betonte Strache. "Wir nennen die Dinge beim Namen. Das haben wir vor zwanzig Jahren getan, und das tun wir heute. Leider hat sich ja im Grunde nichts zum Besseren geändert. Ganz im Gegenteil ist die Situation noch schlimmer geworden, wie der Film eindrucksvoll bewiesen hat."

Strache rief in Folge die zwölf Punkte des damaligen Volksbegehrens in Erinnerung:

1. Verfassungsbestimmung: "Österreich ist kein Einwanderungsland"

2. Einwanderungsstopp bis zur befriedigenden Lösung der illegalen Ausländerfrage, bis zur Beseitigung der Wohnungsnot und Senkung der Arbeitslosenrate auf 5 Prozent.

3. Ausweispflicht für Ausländische Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, wobei aus diesem Ausweis die Arbeitsgenehmigung und die Anmeldung zur Krankenversicherung hervorzugehen hat.

4. Aufstocken der Exekutive (Fremdenpolizei, Kriminalpolizei), sowie deren bessere Bezahlung und Ausstattung zur Erfassung der illegalen Ausländer und zur wirkungsvolleren Kriminalitätsbekämpfung, insbesondere des organisierten Verbrechens.

5. Sofortige Schaffung eines ständigen Grenzschutzes (Zoll, Gendarmerie) statt Bundesheereinsatz.

6. Entspannung der Schulsituation durch Begrenzung des Anteils von Schülern mit fremder Muttersprache in Pflicht- und Berufsschulklassen mit höchstens 30 Prozent; bei einem mehr als 30-prozentigen Anteil von fremdsprachigen Kindern Einrichtung von Ausländer-Regelklassen.

7. Entspannung der Schulsituation durch Teilnahme am Regelunterricht nur bei ausreichenden Deutschkenntnissen (Vorbereitungsklassen).

8. Kein Ausländerwahlrecht bei allgemeinen Wahlen.

9. Keine vorzeitige Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft.

10. Rigorose Maßnahmen gegen illegale gewerbliche Tätigkeiten (wie z. B. in Ausländervereinen und -klubs) und gegen Missbrauch von Sozialleistungen.

11. Sofortige Ausweisung und Aufenthaltsverbot für ausländische Straftäter.

12. Errichtung einer Osteuropa-Stiftung zur Verhinderung von Wanderungsbewegungen.

Strache betonte die Dringlichkeit konkreter Maßnahmen zur Steuerung der Zuwanderung. "Aus unserer Sicht wäre das erst einmal ein vorläufiger Zuwanderungsstopp für Personen aus Drittstaaten", so der FPÖ-Chef. "Weiters müssen wir in Verhandlungen treten über die Wiedererlangung der nationalen Entscheidungshoheit über die Binnenmigration in der Europäischen Union. Man muss nämlich wirklich energisch hinterfragen, ob die bedingungslose Niederlassungsfreiheit für EU-Bürger noch zielführend ist bzw. ob sie es überhaupt je war."

Ebenso verlangt die FPÖ wir die Einführung eines Modells mit befristetem Gastarbeiterstatus, das den Familiennachzug grundsätzlich ausschließt. Ausnahmeregelungen darf es nur für höchstqualifizierte Spezialisten, Wissenschafter etc. geben. "Wir lehnen eine auf dauerhafte Niederlassung orientierte Zuwanderung entschieden ab", so Strache. Die Antragstellung muss aus dem Ausland erfolgen, der Gstarbeiter muss über zumindest einfache Deutschkenntnisse verfügen, der Aufenthalt muss auf 5 Jahre befristet sein. Arbeitslosigkeit führt zu einer Ausreiseverpflichtung innerhalb von 3 Monaten. Ein solches Modell kann nie zu einem Daueraufenthalt führen.

Ebenso wenig darf es für Personen, die illegal nach Österreich gekommen sind, eine Möglichkeit zur Zuwanderung, zur Niederlassung oder zum Aufenthalt geben. Unabdingbar ist auch die sofortige Ausweisung und ein Aufenthaltsverbot für ausländische Straftäter.

Besonders wichtig ist Strache, dass es keine vorzeitige Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft geben darf. "Wir fordern eine Wartezeit von 15 Jahren, und auch nach Ablauf dieser Zeit darf es keinen Automatismus geben. Jetzt geht es zum Teil ja schon nach 6 Jahren dank dem gloriosen Kurz-Modell."

Ein wesentlicher Punkt der Debatte ist für Strache auch der Asylmissbrauch, der abgestellt werden muss. Hier fordert die FPÖ die zeitliche Straffung des Asylverfahrens in erster Instanz auf maximal drei Monate bei verpflichtendem Aufenthalt in einer Betreuungsstelle, das Festschreiben eines strikten Neuerungsverbotes, keine Verfahrenseröffnung bei Asylanträgen von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten, weiters die sofortige Verfahrenseinstellung beim Versuch des Erschleichens der Asyleigenschaft, bei Täuschungen der Behörden über die Identität des Antragstellers und bei selbstverschuldeter Nichtvorlage von Reise- oder Ausweisdokumenten durch den Asylwerber.

