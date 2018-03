"Orientierung" am 25. August: Was ist kluge Religionskritik?

Gedanken des Philosophen Franz Schuh

Wien (OTS) - Christoph Riedl präsentiert im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" am Sonntag, dem 25. August 2013, um 12.25 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Was ist kluge Religionskritik? Gedanken des Philosophen Franz Schuh

Auch über die Rolle von Religion wurde im Vorfeld des "Volksbegehrens gegen Kirchenprivilegien" in der Öffentlichkeit vermehrt diskutiert. Positionen wurden bezogen, Religionskritik wurde geäußert - aber nicht immer wurden dabei auch Argumente abgewogen, nicht immer blieben die Diskussionen sachlich. Einer, der die Debatten aus der Position des interessierten Beobachters wahrnahm, ist der Philosoph Franz Schuh. Er selbst bezeichnet sich als "religionsphilosophisch interessierten Atheisten". Dennoch: Religiösen Menschen ihren Glauben "auszureden", käme ihm nicht in den Sinn. "Orientierung" verriet er u. a., was er für "kluge" und was er für "dumme Religionskritik" hält. Ein Bericht von Klaus Ther.

Nicht nur Götterdämmerung - Richard Wagner und die Religion

Er glaube an "Gott, Mozart und Beethoven", meinte der deutsche Komponist Richard Wagner einmal. Aus den Sagen und Mythen der Götterwelt der alten Germanen entlehnte der Schöpfer des Musikdramas den Stoff für viele seiner Werke. Bekannt und berüchtigt war Wagners Antisemitismus, der von einigen seinen Nachkommen weiterbetrieben wurde und auch Adolf Hitler dazu bewog, den Komponisten für den Nationalsozialismus zu vereinnahmen. Doch Richard Wagners Schaffen ist umfangreich und vielgestaltig: In seinen letzten Lebensjahren wollte er mit dem "Bühnenweihfestspiel" Parsifal gleichsam eine eigene "Kunstreligion" begründen und damit auch "das Christentum retten." Was kaum bekannt ist: Auch eine Oper über Jesus von Nazareth hatte Wagner geplant. Ein "Orientierung"-Team hat den Wagner-Kenner Peter Steinacker, ehemals evangelischer Kirchenpräsident von Hessen und Nassau, im Wagner-Jahr in die fränkische "Wagner-Festspiel-Wallfahrtsstadt" Bayreuth begleitet und mit ihm über Wagners Verhältnis zum Religiösen gesprochen. Klaus Ther berichtet.

Für ein progressives Judentum - Rabbi Fuchs im "Orientierung"-Interview

Wenig mehr als ein Jahr lang war der US-amerikanische Rabbi Stephen Fuchs Präsident der Weltunion für ein progressives Judentum, bevor er sich im Oktober des vergangenen Jahres von diesem Amt zurückzog. In Israel und in den USA lebte er in seiner Amtszeit und setzte sich von dort aus für die Anliegen des progressiven oder liberalen Judentums in aller Welt ein. Die Weltunion ist die größte Vereinigung von Juden weltweit; in Ländern wie den USA und Australien gehört die überwiegende Mehrheit der Juden progressiven Gemeinden an. Seine umfangreiche Reisetätigkeit führte Rabbi Fuchs im September 2012 auch nach Österreich, wo - bedingt durch Judenverfolgung und Holocaust der Nazi-Jahre - progressive Juden innerhalb des Judentums eine Minderheit bilden, eine höchst aktive allerdings. "Orientierung" sprach mit Rabbi Stephen Fuchs u. a. über das nicht immer einfache Verhältnis zwischen progressivem und orthodoxem Judentum. Ein Beitrag von Christian Rathner.

"Zweite Welten" - Die Lebenselixiere des Philosophen Robert Pfaller

Er gilt neben Konrad Paul Liessmann und Rudolf Burger als einer der derzeit einflussreichsten österreichischen Philosophen: Robert Pfaller. Geschult an psychoanalytischen und marxistischen Denkern und Theoretikern der Antike versucht der 51-Jährige, den philosophischen Materialismus neu aufleben zu lassen. Und so befasst er sich in seinem bislang jüngsten Buch "Zweite Welten. Und andere Lebenselixiere" auch mit dem, was er - in Anlehnung an Philosophen wie Georges Bataille und Michel Leiris - "das Heilige" nennt. Unbequem und unorthodox bleibt Pfaller dabei sich selbst treu, schreibt weiter an gegen eine fortschreitende Entmündigung in einer zunehmend geglätteten Wirklichkeit, gegen eine Wahrnehmung, die Verbote als Befreiung empfindet, und gegen eine - so der Befund Pfallers - verordnete Spießigkeit, die sich vielerorts breit gemacht habe. Günter Kaindlstorfer berichtet.

