Tatort Ausweichstrecken Landes- und Bundesstraßen

Jahrzehntelanger Vignettenpfusch, unwahre Schutzbehauptungen in Bezug auf ASFINAG durch BK Faymann und BM Bures

Innsbruck (OTS) - Unwahre Schutzbehauptungen in Bezug auf die ASFINAG lösen jahrelangen Vignettenpfusch samt Ausweichverkehr nicht

GURGISER & Team fordern in aller Offenheit von Landes- und vor allem Bundespolitik: "Bitte haltet uns nicht für so dumm und deppert oder vergesslich, dass wir nicht wissen, wer und was die ASFINAG ist und wer und was jederzeit und rücksichtslos auf die ASFINAG politischen Einfluss nimmt, der im Übrigen zum Milliardenschuldenbaum der ASFINAG geführt hat".

Mit aller Schärfe weisen wir heute die unwahren Schutzbehauptungen der letzten Tage, insbesondere von Herrn Bundeskanzler Werner Faymann sowie von Frau Bundeministerin Doris Bures zurück, wonach sie de facto keine Möglichkeit des Einwirkens auf die ASFINAG im längst "peinlichen und läppischen Vignettenstreit" hätten. Daher erinnern wir in der gebotenen Deutlichkeit:

- Die ASFINAG ist keine private Aktiengesellschaft, sondern eine "politisch ausgelagerte Schuldengesellschaft des Bundes und im 100 %-igen Eigentum des Bundes, sprich der österreichischen SteuerzahlerInnen" (um die MAASTRICHT-Kriterien zu erfüllen - nicht umsonst und zu Recht verlangt die EU, dass bspw. die ASFINAG-, ÖBB-und BIG-Schulden dem Budget zuzurechnen sind).

- Es war in den vergangenen Jahren kein Problem, dieser Aktiengesellschaft bundesweit "politisch" genau die Schuldenstraßen-und Schuldentunnelprojekte aufzubürden, die eine private Aktiengesellschaft nie umgesetzt hätte, da sich der Vorstand wegen sehr wahrscheinlich wegen fahrlässiger Krida zu verantworten gehabt hätte;

- Wer also "politisch locker imstande" ist (Landes- und Bundespolitik in trauter Gemeinsamkeit), abseits jeder Wirtschaftlichkeitsrechnung der ASFINAG Millionen- und Milliardenschuldenprojekte aufzubürden, muss also "politisch ebenso locker imstande" sein, derartige Lappalien wie diesen sinnlosen und absurden Vignettenstreit zu lösen.

Am Beispiel Tirol fordern wir daher neuerlich dazu auf, sich mit der aktuellen Situation im gesamten Landesgebiet zu befassen (gilt insbesondere für den kommenden Sonderlandtag) und politisch landes-und bundesweit eine klare Abwägung vorzunehmen: GRUNDRECHT auf Gesundheit vor zusätzlichen Verkehrsbelastungen im Raum Kufstein, Achental, Wipptal, Zirl-Innsbruck, Außerfern, Oberland etc.. Dazu verweisen wir im Detail auch auf unsere am 21. August 2013 präsentierten Vorschläge (siehe www.gurgiser-team.at -Vignettenpfusch.)

Mit freundlichen Grüßen

Fritz Gurgiser, Obmann

Rückfragen & Kontakt:

Fritz Gurgiser

0043-664-1307070