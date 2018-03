Grüne Wien/Maresch: FPÖ sind die wahren Steuergeldverschwender

Wien (OTS) - Als "sinnentleertes Wahlkampfgetöse" bezeichnet Verkehrssprecher Rüdiger Maresch von den Grünen Wien den FPÖ-Vorstoß, in Sachen Mariahilfer Straße die Gerichte befassen zu wollen. "Ausgerechnet diejenige Partei, die Steuergelder in großem Maß verschleudert hat, will nun ein gelungenes Verkehrsprojekt desavouieren", so Maresch. Die Liste der FPÖ-Geldverschleuderungsaktionen ist unendlich lang und reicht vom Eurofighter-Kauf oder dem BUWOG-Verkauf bis hin zu teuren Wahlgeschenken: "Die Kärntner FPÖ hat mit Steuergeldern halb Kärnten mit Armbanduhren versorgt. Die FPÖ soll erst einmal den Schaden ersetzen, den sie durch die Strafverfolgung all ihrer Funktionäre und Ex-Funktionäre verursacht hat. Auch die aktuelle Affäre rund um Nazi-Facebook-Seiten lässt nichts gutes vermuten. Diejenigen, die also wahrscheinlich demnächst vor dem Kadi stehen werden, sind wohl wieder FPÖ-Funktionäre", so Maresch abschließend.

