Wahlprogramm: BZÖ-Bucher: "Wirtschaft, Bildung und Jugend als Zukunftsmotor Österreich"

Wien (OTS) - Ein "ehrgeiziges Programm mit revolutionären Ideen, die Mut zur Veränderung vermitteln sollen" präsentierte heute BZÖ-Bündnisobmann Klubobmann Josef Bucher im Rahmen einer Pressekonferenz. "Als Partei der modernen Mitte liegt unser Fokus dabei klar auf den zentralen Zukunftsthemen Wirtschaft, Bildung, Jugend und Familie", so der BZÖ-Chef. "Es geht uns nicht darum, die Vielzahl an Ideen, die wir in den letzten Jahren entwickelt und gefordert haben, in ein neue Form zu gießen und ein Copy-und-Paste-Wahlprogramm mit mehreren hundert Seiten Umfang zu präsentieren. Unser Land braucht jetzt einen wirklichen Anschub in Richtung Zukunft mit klaren Zukunftsansagen", so Bucher weiter.

Vorrangiges Ziel müsse es sein, Österreich zu einem chancenreichen Land für jeden Österreicher und jede Österreicherin umzugestalten, denn "nur wenn der einzelne sich entfalten kann, ergeben sich daraus auch Chancen für die Gemeinschaft", so Bucher. "Das Wichtigste, das die Menschen von der Politik erwarten, sind Arbeitsplätze und ein Einkommen, von dem sie auch leben können. Daher ist es wichtig, Steuern zu senken, das bleibt auch weiterhin unser Kernanliegen. Hohe Steuern und Abgaben sowie die enorme Bürokratie hemmen Wirtschaft und Unternehmen, hier müssen wir gegensteuern. Runter mit den Steuern, rauf mit Wohlstand und Beschäftigung", so der BZÖ-Obmann weiter.

Österreich will Bucher als Bildungsland positionieren. "Hier müssen wir das Kapitalversagen von Rot und Schwarz endlich beheben. Denn nur mit einer gut ausgebildeten Jugend werden wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können." Um dieses Ziel zu erreichen, forderte Bucher vor allem die Entpolitisierung der Schule: "Machen wir die Bildung zu einer politikfreien Zone. Allein damit können wir revolutionäres für unser Bildungssystem bewirken." Wichtig ist Bucher auch eine stärkere Leistungsorientierung sowie eine stärkere Begabtenförderung, "vom Kindergarten bis hin zu den Universitäten". In diesem Zusammenhang sprach sich der BZÖ-Chef für mehr Elite-Schulen und Elite-Universitäten in Österreich aus. "Eliten schaffen Arbeitsplätze. Wir brauchen in Österreich wieder mehr Menschen mit Visionen, Forscher- und Gründergeist. Nur so können wir den Wirtschaftsstandort Österreich langfristig absichern", bekräftigte Bucher.

Ein weiteres Kernanliegen im BZÖ-Programm stelle der Bereich Familie und Jugend dar. Gerade für die Jugend müsse in Zukunft mehr getan werden, so Bucher: "Wir müssen der Jugend mehr Chancen einräumen." Konkret fordert Bucher z.B. freies WLAN für jeden, ein "Freifach Führerschein" und mehr Laptops an Schulen.

"Mit diesem klar auf die Zukunft fokussierten Programm ist das BZÖ der Reformmotor, der den Stillstand, den SPÖ und ÖVP seit Jahren wie eine schwer beladene Schreibtruhe vor sich herschieben, zu Leibe rückt", schloss der BZÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ