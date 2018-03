Volkstheater-Direktor Michael Schottenberg gibt bekannt, dass er seinen am 31.8.2015 endenden Vertrag nicht verlängert.

Wien (OTS) - "Mein Entschluss steht seit Längerem fest", so Michael Schottenberg. "Zehn Jahre sind eine ausreichend gute Zeit, wesentliche künstlerische Ziele umzusetzen. Ich habe das Volkstheater als DAS Stadttheater von Wien positioniert, das in seiner Themenvielfalt, seiner Kompetenz und seinem sozialen Anspruch einen festen Stellenwert in dieser Stadt beschreibt. Mein Wunsch, so viele Menschen zu erreichen wie Wien Einwohner hat, hat sich schon am 30. Juni 2013 erfüllt: insgesamt waren bisher 1,8 Millionen Besucher bei uns im Volkstheater zu Gast."

Der Schauspieler und Regisseur Michael Schottenberg hat mit der Saison 2005/06 die künstlerische Direktion des Volkstheaters übernommen. Am 29. September kommt seine neue Inszenierung "Glorious!" mit Maria Bill in der Rolle der schlechtesten Sängerin der Welt, Florence Foster Jenkins, zur österreichischen Erstaufführung. Außerdem wird Schottenberg in dieser Saison noch Büchners "Woyzeck" in der Bearbeitung von Robert Wilson, mit Songs und Liedtexten von Tom Waits und Kathleen Brennan, sowie Bertolt Brechts "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" inszenieren.

Das Volkstheater eröffnet seine neue Spielzeit am 15. September mit der Premiere von Hans Falladas wieder hochaktuellem Arbeitslosenroman "Kleiner Mann - was nun?".

