Lueger gegen Abschaffung des Frauenministeriums

Wien (OTS/SK) - Irritiert über die Forderung der ÖVP-Frauen, die eine Zusammenführung der Frauen- und Familienagenden wollen, zeigt sich SPÖ-Abgeordnete Angela Lueger. "Es ist erschreckend wenn man 2013 noch immer drauf hinweisen muss, dass Frauenpolitik nicht gleich Familienpolitik ist", so Lueger am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Vielleicht ist das aber auch ein vorzeitiges koalitionäres Liebäugeln in Richtung FPÖ - denn eine Zusammenführung des Frauen- und Familienministeriums unter der Führung eines Mannes hat es bisher nur unter Schwarz-Blau gegeben", so Lueger, wobei laut Lueger keinerlei Errungenschaften aus dieser Zeit erkennen kann. Besonders ärgerlich sei auch die VP-Frauen-Forderung nach einem Steuerabsetzbetrag von 7.000 Euro pro Kind und Jahr. ****

"Es ist entlarvend, wenn die ÖVP-Frauen als ihre zentrale Forderung Steuervorteile für Reiche präsentieren und damit den Weg einer ungerechteren Gesellschaft einzementieren wollen. Da hat die SPÖ das Gegenmodell und das bessere Angebot", so Lueger. Offenbar habe sich an dem rückschrittlichen Frauenbild der ÖVP, das vor einem Jahr im Netz präsentiert wurde, nichts geändert:

http://www.youtube.com/watch?v=cmHyEFFhQQY meint Lueger abschließend.

