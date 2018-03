Stadler/Braitner: Junges Wohnen wird dank Stadler-Initiative realisiert

Jugendliche brauchen leistbare Wohnungen für ein selbständiges Leben

St. Pölten (OTS) - "Eine langjährige Forderung der Jungen Generation NÖ wird nun in der Landeshauptstadt realisiert: Wir sind sehr stolz, dass Bgm. Matthias Stadler in St. Pölten das zukunftsweisende Projekt 'Junges Wohnen' präsentiert hat. Bereits 2015 werden junge Menschen von dieser Initiative profitieren", so der JG-Bezirksvorsitzende und stv. JG-Landesvorsitzende Michael Braitner.

Wie gestern präsentiert, werden 24 Wohneinheiten zwischen 51 und 54 qm entstehen, die Kosten werden 5,30 Euro pro Quadratmeter ohne Wohnbeihilfe und Sonderförderung betragen. Die Junge Generation freut sich dabei auch über die gelungene Standortwahl, wo es neben einer idealen Infrastruktur auch eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Radwege gibt.

"Hier ist es wirklich gelungen 'bezahlbar' und 'optimal gelegen' zu vereinbaren. Junge Menschen kommen in den Genuss dreier umliegender Kindergärten, vieler nahegelegener Einkaufsmöglichkeiten und Naherholungsgebiete und das zu einer Miete, die ihresgleichen suchen wird. Ein Vorzeigeprojekt, dass auch in ÖVP-geführten Gemeinden, wie meiner Heimatgemeinde Neulengbach, Nachahmer suchen würde. Leider fehlt dazu vielerorts die Initiative", so Michael Braitner weiter. Die JG hoffe aber, dass diese Stadler-Initiative eine Welle ins Rollen bringen könnte, die Jungen in Zukunft tatsächlich ein bezahlbares, eigenständiges Leben ermöglichen würde.

"Gerade junge Menschen brauchen leistbare Wohnungen, um in ein geregeltes, selbständiges Leben zu finden - wir als SozialdemokratInnen sehen uns hier in der Verantwortung, denn Wohnen darf nicht zur sozialen Frage werden", erklärt der gf. SPÖ NÖ Landesparteivorsitzende und Bürgermeister der Landeshauptstadt, Mag. Matthias Stadler. Vom Land Niederösterreich gibt es für dieses Projekt eine finanzielle Sonderförderung, die Stadt St. Pölten stellt den Baugrund im Baurecht zur Verfügung. "Wir rechnen mit einem Baustart im kommenden Frühjahr und mit der Fertigstellung etwa ein Jahr später", so Stadler zum Zeitplan und ergänzt: "Bei entsprechendem Bedarf haben wir vor, noch weitere Projekte für 'Junges Wohnen' in St. Pölten umzusetzen als Modell für ganz Niederösterreich."

