ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Handball-Supercup-Finale und vom MotoGP-Rennen in Brünn

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 24. August 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Handball-Supercup-Finale Alpla HC Hard - Fivers WAT Margareten um 20.15 Uhr und die Höhepunkte vom MotoGP-Rennen in Indianapolis um 22.15 Uhr.

Die Live-Übertragung vom MotoGP-Rennen in Brünn um 12.55 Uhr sowie die Höhepunkte von den Europa-League-Play-off-Spielen FC Red Bull Salzburg - VMFD Zalgiris um 11.15 Uhr und Rapid Wien - FC Dila Gori um 20.15 Uhr, von der Extreme Sailing Series in "Qingdao und Porto" um 22.25 Uhr und aus der 7. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga um 22.55 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 25. August.

Am Samstag wird die Handball-Saison in Traun mit dem Blakläder HLA-Supercup eröffnet. Meister Alpla HC Hard trifft in der HAKA Arena Traun auf Cup-Sieger Fivers WAT Margareten. Schon vor einem Jahr trafen die beiden Teams - damals in Hollabrunn - aufeinander, um sich um den ersten Titel der Saison zu duellieren. Die Begegnung endete mit einem knappen Sieg für Hard. Ein Spiel, auf das sich die Handballfans in Österreich freuen dürfen, denn "spielerisch befinden sich beide Teams auf Augenhöhe, weshalb jeder Ausgang möglich ist", so Hard-Manager Hansjörg Füssinger. "Der Supercup ist generell ein tolles Event, das wir erneut sehr gerne gewinnen wollen", so Füssinger weiter. Genug Selbstvertrauen hat sich das Team vom Bodensee dafür geholt. Anfang August gewann Hard den Sparkassen-Cup in Altensteig. Dabei schlug man mit HBW Balingen und dem Bergischen HC gleich zwei deutsche Bundesligisten. Auch bei den Fivers lief die Vorbereitung bisher wie geplant. Vor allem im konditionellen Bereich ist man mehr als zufrieden mit dem Zustand der Mannschaft. " Die Spieler sind alle sehr fit. Wir konnten gleich voll loslegen", konstatierte Coach Peter Eckl nach Wochen harter Arbeit. Jetzt wird das Hauptaugenmerk auf taktische Dinge gelegt: "Wir wollen noch die eine oder andere Überraschung für die anderen Teams einstudieren." Kommentator ist Johannes Hahn.

Nach dem Rennen in Indianapolis kommt die MotoGP am Wochenende nach Brünn zum bwin-Grand-Prix-Ceské-republiky. Seit 1930 haben die weltberühmtesten Fahrer an GP Events in Brünn teilgenommen. Bis 1982 fuhr man durch Dörfer und die westlichen Stadtteile auf der Straße. In den 80er Jahren wurde eine neue Rennstrecke gebaut, die die Formel 1 nach Tschechien locken sollte. Im Jahr 1987 war Brünn Gastgeber für den tschechischen FIM-Grand-Prix. Bei Fans und Fahrern ist die Strecke gleichermaßen beliebt. Den Zuschauer/innen bietet die neue Strecke, die in einer natürlichen Senkung gebaut wurde, exzellente Sicht. Die Rennstrecke variiert ständig in den Höhen: Bewaldete Abhänge und schnelle, hügelige Kurven sind die ultimative Prüfung für Fahrertalent und Technik.

Kommentator ist Peter Brunner, an seiner Seite als Kokommentator fungiert der mehrfache österreichische Motorrad-Staatsmeister Harald Bartol.

ORF SPORT + zeigt die besten Szenen der 7. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga. Es spielen First Vienna FC 1894 - KSV 1919, SV Horn - SKN St. Pölten, SC Austria Lustenau - FC Liefering, SV Mattersburg - SC/ESV Parndorf und TSV Lopocasport Hartberg -Cashpoint SCR Altach.

