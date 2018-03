Stronach/Markowitz: Schmied soll endlich Maßnahmen gegen Lehrermangel setzen

Wien (OTS) - "Das Team Stronach bietet SPÖ-Bildungsministerin Schmied Unterstützung an, wenn sie Maßnahmen gegen den Lehrermangel setzt. Denn mit der Blockade muss Schluss sein. Wir brauchen aber Wahrheit und Transparenz und müssen endlich erfahren, wie viele Lehrer in den nächsten Jahren wirklich fehlen. Diese Zahlen wurden uns bislang vorenthalten, obwohl ein massiver Lehrermangel offensichtlich ist, vor dem Team Stronach schon seit geraumer Zeit davor warnt", so Team Stronach Bildungssprecher Abg. Stefan Markowitz, der eine diesbezügliche parlamentarische Anfrage ankündigt. Das Team Stronach will konkret wissen, wie viele Junglehrer in den nächsten zwei Jahren nach ihrer Ausbildung für den regulären Lehrbetrieb einsatzbereit sind.

Markowitz kritisiert in diesem Zusammenhang das Schönreden der Landesbildungsreferenten beim Lehrerbedarf. "Wenn die rot-schwarze Bildungslandesräte unisono sagen, es gibt keinen Lehrermangel und so tun, als wäre alles in bester Ordnung, dann ist das unehrlich und Realitätsverweigerung. Es macht keinen guten Eindruck auf unsere Schüler, wenn die Landespolitiker hier zum Schummeln neigen", so Markowitz.

