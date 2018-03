Castingaufruf für "Die große Comedy Chance"

ORF auf der Suche nach Nachwuchstalenten - Castingstart am 13. September in Wien

Wien (OTS) - Dass Österreich ein Land der Talente ist, zeigte sich schon in den ersten beiden Staffeln der "Großen Chance". Und auch in der dritten Staffel der ORF-eins-Show, die ab 13. September 2013 zu sehen ist, warten noch einige Talente darauf, entdeckt zu werden. Doch neben Artistinnen und Artisten, Sängerinnen und Sängern und Akrobatinnen und Akrobaten ist Österreich reich an verborgenen Comedytalenten. Bereits 2012 begab sich der ORF auf die Suche nach dem größten Comedytalent des Landes - und so wurden u. a. die Vorjahressieger die "Zwa Voitrottln" entdeckt. Nun begibt sich der ORF zum zweiten Mal auf die Suche nach dem größten Comedytalent des Landes. Wer glaubt, ein solches Talent zu besitzen, kann sich unter http://comedychance.ORF.at bewerben! Die Castings finden in Wien (13. September), Graz (15. September) und Linz (21. September) statt. Die größten Talente dürfen ihr Können in "Die große Comedy Chance", die im Jänner 2014 in ORF eins ausgestrahlt wird, unter Beweis stellen. Gekürt wird der "Comedy Star 2013" - der Gewinner oder die Gewinnerin erhält 25.000 Euro.

Bewerbung unter http://comedychance.ORF.at

Lacht man über dich, bist du witzig, komödiantisch talentiert oder einfach nur von dir überzeugt? Kannst du auf der größten Castingbühne des Landes ein breites Publikum unterhalten? Egal ob jung oder alt, Kabarettist oder Clown - Hauptsache lustig! Jeder, der von seinem komödiantischen Talent überzeugt ist, kann sich unter http://comedychance.ORF.at bewerben und sich für einen der drei Castingtermine voranmelden.

Freitag, 13. September: Wien

Universität Wien (Hauptuniversität)

Universitätsring 1

1010 Wien

Ab 11.00 Uhr

Sonntag, 15. September: Graz

ReSoWi-Zentrum, Bauteil C

Universitätsstraße 15

8010 Graz

Ab 9.00 Uhr

Samstag, 21. September: Linz

Kunstuniversität Linz

Hauptplatz 8

4020 Linz

Ab 9.00 Uhr

