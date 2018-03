BZÖ-Korak: "Kein Verständnis für Kritik an Wasserrettung in Krumpendorf"

Klagenfurt (OTS) - "Kein Verständnis" zeigt BZÖ-LAbg. Wilhelm Korak für die jetzt bekannt gewordene Kritik an der Wasserrettung in Krumpendorf. Es stehe nämlich der Vorwurf im Raum, dass unzureichend auf die Sicherheit der Badegäste geachtet wurde. Anlassfall waren bekanntlich zwei fast zeitgleich stattfindende Unfälle im Badebereich des Parkbades am Wörthersee. "Als jahrelanges Mitglied der Wasserrettung in Krumpendorf, in der ich selbst die professionelle Aus- und Weiterbildung zum Wasserretter absolvieren durfte, muss ich die Kritik zurückweisen. Die vielen ehrenamtlichen Helfer leisten hervorragende Arbeit im Sinne der Gäste", so Korak. Beispielsweise verfügen die Retter über ein Nachtsichtgerät für den Bootsbetrieb, Mitarbeiter sind auf höchstem Niveau geschult. "Selbst der Bademeister in Krumpendorf ist Mitglied der Wasserrettung. Mein Dank gilt daher allen, die an der perfekt abgelaufenen Rettungskette mitgewirkt haben", schließt Korak.

