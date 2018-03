Meisterwerke, ein Wende-Roman und Westernmusik im "Kulturmontag" am 26. August in ORF 2

Clarissa Stadler präsentiert Wahlplakate im Experten-Check, Thomas Stangls neuen Roman und den Tourneeauftakt von Westernkomponist Ennio Morricone

Wien (OTS) - Die Meisterwerke der Wahlplakate werden unter die Lupe genommen, Thomas Stangl spricht über seinen neuen Roman "Regeln des Tanzes" und die ORF-Kultur hat Westernkomponist Ennio Morricone zum Auftakt seiner Jubiläumstournee in Verona besucht - das sind nur einige der Themen, denen sich der "Kulturmontag" mit Clarissa Stadler am 26. August 2013 um 22.30 Uhr in ORF 2 widmet. Im Anschluss präsentiert der "art.film" um 23.30 Uhr die ORF-Premiere von "Spuren eines Lebens" mit Claire Danes, Meryl Streep, Glenn Close und Toni Colette.

Meisterwerke: Wer hat das Schönste im ganzen Land? Wahlplakate im Experten-Check

Plakate sind ein Wahlkampfklassiker - manche sind provokant, andere humorvoll; alle sorgen für Gesprächsstoff und manchmal hitzige Debatten. Die Grundregel aller Wahlkämpfe ist mehr als 2.000 Jahre alt: "Versprich allen alles", riet Quintus Tullius Cicero seinem Bruder Marcus für die Wahl zum Konsul in Rom. Das große Plakatieren hat längst begonnen, der Schilderwald wächst täglich: Zur Nationalratswahl 2013 zeigen die Parteien ihre "Meisterwerke" der Wahlwerbung. Der "Kulturmontag" präsentiert eine Stilkritik des Werbeprofis Alois Schober, der Schriftstellerin Julya Rabinowich und des Karikaturisten Oliver Schopf. Die Urteilen fallen hart aus:

langweilige Motive, banale Sprüche, vage Versprechungen.

Wende-Roman: Die Choreographie eines politischen Protestes: Thomas Stangls neuer Roman "Regeln des Tanzes"

"Widerstand, Widerstand" rufen Scharen von aufgeregten, protestierenden Bürgerinnen und Bürgern bei spontanen Demonstrationen gegen "die aus Rechtsradikalen und Opportunisten zusammengemischte neue Regierung unter der Führung zweier bösartiger Gnome und professioneller Lügner". Das war in den Februartagen des Jahres 2000. Die Erregungen, Proteste und Donnerstagsdemos gegen die schwarz-blaue Wende sind der Hintergrund für Thomas Stangls neuen Roman "Regeln des Tanzes", der auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht. Ein Versuch, eine neue "Ästhetik des Widerstands" zu entwickeln, kulminiert in einem ultimativen Widerstandsakt - einem öffentlichen Selbstmord. Der "Kulturmontag" spricht mit dem Autor über sein Buch, das alles andere als Politthriller, Kolportage oder Reportage ist.

Westernkomponist: Ennio Morricone: Jubiläumstournee mit 160-Mann-Orchester

"Für eine Handvoll Dollar", "Zwei glorreiche Halunken", "Spiel mir das Lied vom Tod" - das ist Western à la Ennio Morricone. 1964 begann die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit seinem Schulfreund und Regisseur Sergio Leone. Seither ist er mit dem "Spaghettiwestern" untrennbar verbunden - obwohl er "nur" für etwa 30 solcher Filme die Musik komponiert hat. Mehr als 500 Filmen hat er bisher seinen eigenen unverwechselbaren Sound verliehen, stilbildend und innovativ durch ungewöhnliche Soundelemente wie Pfiffe, Kojotengeheul, Eulenrufe, Glocken, Spieluhren und Peitschenknallen. Morricone studierte in den 1940er Jahren am Konservatorium in Rom Trompete und Chormusik, 1946 erhielt er sein Konzertdiplom als Trompeter, 1961 schrieb er seine erste Filmmusik. Weil die noch nicht ganz so erfolgreich war, feiert der 85-Jährige nur "50 Years of Music" mit einer Welttournee, bei der er ein 160-Mann Orchester dirigiert. Im Februar kommt er damit auch nach Wien, der "Kulturmontag" hat Morricone beim Tourneeauftakt in Verona getroffen.

"art.film: Spuren eines Lebens" um 23.30 Uhr

Hochkarätig besetzte, melodramatische Liebesgeschichte nach einem Roman von Susan Minot. Claire Danes steht während eines Hochzeitswochenendes in den 50er Jahren vor einer Entscheidung, deren dramatische Spuren bis in die Gegenwart führen: Die auf dem Sterbebett liegende Ann Lord offenbart ihren erwachsenen Töchtern, Nina und Constance, das größte Geheimnis ihres Lebens. Vor 50 Jahren war sie als Brautjungfer zur Hochzeit ihrer High-Society-Freundin Lila eingeladen und verliebte sich in zwei Männer, den arrivierten Arzt Harris und den temperamentvollen Buddy. An diesem Wochenende voll romantischer Leidenschaft fiel eine Entscheidung, die die Beteiligten ein Leben lang verfolgen sollte. Mit Claire Danes (Ann als junge Frau), Vanessa Redgrave (Ann Lord), Natasha Richardson (Constance Lord), Toni Collette (Nina), Patrick Wilson (Harris Arden), Hugh Dancy (Buddy Wittenborn), Glenn Close (Mrs. Wittenborn), Meryl Streep (Lila Ross), Mamie Gummer (Lila Wittenborn), Barry Bostwick (Mr. Wittenborn) u. a. Regie führte Lajos Koltai.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

