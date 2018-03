Nepp/Günther: SP-Brandsteidl redet Lehrermangel schön

Auch im Schuljahr 2013/14 müssen wieder Studenten unterrichten

Wien (OTS) - Mit dem Argument, es würden heuer eh nicht mehr so viele Studenten eingesetzt wie im letzten Jahr, versuche SPÖ-Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl erneut, den exorbitanten Lehrermangel in Wien schön zu reden. Tatsache sei allerdings, dass nach wie vor fast 1000 Lehrer fehlen, halten der Wiener FPÖ-Stadtschulratsvizepräsident Dr. Helmut Günther und Wiens FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp mit Verweis auf den von SPÖ, ÖVP und Grünen abgesegneten Lehrerdienststellenplan fest.

Fakt sei außerdem, dass die für die Bezahlung der Lehrer zuständige Ministerin Fekter schon im Vorfeld zu wenige Planstellen genehmigt habe. Die Stadt Wien bzw. SPÖ-Bildungsstadtrat Oxonitsch hätten daher längst gegen den bildungsfeindlichen Sparplan der Regierung vorgehen und finanziell aushelfen müssen, um mehr Lehrer anstellen zu können. Schließlich gehe es hier um die Bildung unserer Jugend und damit unserer aller Zukunft. Brandsteidl, Oxonitsch und Co. hätten hier also eindeutig auf ganzer Linie versagt. Schlussendlich sei es sicherlich auch keine Lösung nur halbausgebildete Studenten auf die Schüler loszulassen und dies auch noch gut zu heißen sondern treibe die Bildungsmisere, in der Wien schon seit vielen Jahren stecke, nur weiter voran, kritisieren Günther und Nepp abschließend. (Schluss) hn

