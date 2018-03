Österreicher spenden 25 Millionen für Hochwasseropfer!

Fundraising Verband Austria zieht Spendenbilanz 12 Wochen nach den verheerenden Regenfällen in Österreich.

Wien (OTS) - Anfang Juni führten starke Regenfällen in weiten Teilen Österreichs zu katastrophalen Überschwemmungen. Österreichische Hilfsorganisationen sind seit Anfang an im Einsatz vor Ort und helfen, das Menschenleid zu lindern. Die österreichische Bevölkerung unterstützt sie dabei wieder großzügig mit 25 Millionen Euro. Insgesamt bleibt das gesamte Spendenaufkommen im ersten Halbjahr konstant auf dem Vorjahresniveau.

In den vergangenen zwölf Wochen spendeten die Österreicherinnen und Österreicher rund 25 Millionen Euro. Damit spendete jeder Österreicher rund drei Euro. Das zeigt eine aktuelle Umfrage, die der Fundraising Verband Austria unter 14 österreichischen Hilfsorganisationen durchgeführt hat. "Das Spendenergebnis ist erfreulich ausgefallen. Die Österreicherinnen und Österreicher lassen Menschen, die alles verloren haben und vor dem Nichts stehen, trotz der vielzitierten Krise nicht im Stich.", zeigt sich Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbands Austria, in einer ersten Reaktion beeindruckt. Die ORF-Hochwasserhilfe war mit rund der Hälfte des Spendenvolumens maßgeblich an diesem Ergebnis beteiligt.

Insgesamt spendeten die Österreicher 2012 eine halbe Milliarde Euro. Bei Katastrophen unterstützten sie die Arbeit der Hilfsorganisationen bei der Flutkatastrophe in Pakistan 2010 mit 14,7 Mio. Euro, beim Erdbeben in Japan 2011 mit 5,5 Mio. Euro und bei der Dürrekatastrophe in Afrika 2011 mit 14 Mio. Euro.

Spendenaufkommen im ersten Halbjahr konstant

Insgesamt blieb das Spendenaufkommen im ersten Halbjahr 2013 unter Einrechnung der Spenden für die Hochwasserhilfe konstant auf dem Niveau des Vorjahres. Im Bereich der internationalen Hilfe sowie des Umwelt- und Tierschutzes ist allerdings ein leichter Rückgang spürbar. Der Fundraising Verband rechnet im zweiten Halbjahr mit einem leichten Anstieg des Aufkommens.

