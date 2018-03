ÖVP - T E R M I N E

(35. Woche vom 26. August bis 1. September 2013)

MONTAG, 26. August 2013 09:30 StS Dr. Reinhold Lopatka eröffnet die ADA-Jahrestagung (Diplomatische Akademie, Favoritenstraße 15A, 1040 Wien) 10:30 Pressekonferenz mit MEP Heinz K. Becker, Generalsekretär und Wahlkampf-Manager des Österreichischen Seniorenbundes, zum Thema "Zur Lage der Senioren im Wahlkampf 2013 – Fakten für ein Ende der Verunsicherung" (Sitzungssaal der ÖVP Wien, Rathausplatz 9, 1010 Wien) 11:00 Pressegespräch mit StS Dr. Reinhold Lopatka und BM Dr. Karlheinz Töchterle zum Thema "Von Äthiopien bis Nicaragua – Neue Förderschiene für Forscher aus EZA-Ländern" (Austrian Development Agency, Zelinkagasse 2, 2. Stock, Zimmer 300, 1010 Wien) 11:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Beatrix Karl, Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger(DE), Justizministerin Sommaruga (CH) und Regierungschef-Stv. Justizminister Zwiefelhofer (LIE) anlässlich Vier-Länder-Treffen (Hotel Böglerhof, Dorf 133, 6236 Alpbach) 13:30 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die Alpbacher Rechtsgespräche "Erfahrungen mit dem Recht – Öffentlichkeit als Wert" (Congress Centrum, 6236 Alpbach Nr. 246) 20:15 VK ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger beim Puls 4- Kanzlerduell (Puls 4) BM Dr. Maria Fekter bei der ÖVP-Sommertour in Oberösterreich BM DI Nikolaus Berlakovich bei der ÖVP-Sommertour in Niederösterreich: 10:00 Frühstück mit Bäuerinnen aus den Bezirken Amstetten, Melk und Scheibbs (Familie Martin Schwameis, Direktvermarkter, Hauptstraße 16, 3380 Ornding/Pöchlarn) 11:00 Besuch des Schweinezucht- und Schweinemastbetriebes von Manfred Stieger (Hauptstraße 30, 3380 Ornding/Pöchlarn) 12:00 Besuch des Milchvieh- u. Rinderzuchtbetriebes von Martin Punz und Treffen mit Bauern der Region (Hameth 2, Oberndorf an der Melk) 13:00 Besuch des Hühnermastbetriebes von Gottfried Hülmbauer und Treffen mit Bauern der Region (Giemetsberg 2, 3324 Euratsfeld/Gafring) 13:45 Besuch des Unternehmens Ertex Solar (Peter-Mitterhofer-Straße 4, 3300 Amstetten) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ÖVP-Sommertour in Vorarlberg StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in Tirol: 12:00 gemeinsam mit LH Günther Platter Eröffnung des neuen Integrationszentrums und Welcome Desk Tirol des ÖIF und Vorstellung der neuen Strategie "Integration von Anfang an" (Lieberstraße 3, 6020 Innsbruck) DIENSTAG, 27. August 2013 10:00 Pressekonferenz mit ÖVP-Generalsekretär Mag. Hannes Rauch zum Thema "Präsentation ÖVP-Plakatkampagne – Welle 2" (ÖVP- Bundespartei, 1010 Wien, Lichtenfelsgasse 7) 15:30 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet das neue Bezirksgericht Innsbruck (Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck) BM Dr. Maria Fekter beim Europäischen Forum (6236 Alpbach) BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Europäischen Forum (6236 Alpbach): 11:00 Empfang der Industriellenvereinigung (Hotel Böglerhof) 15:30 Politik-Talk bei den Wirtschaftsgesprächen (Erwin-Schrödinger- Saal, Congress Centrum) 18:30 A1-Get-Together (Restaurant-Bar Wine & Dine) 20:00 Siemens Abendempfang (Hotel Böglerhof) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei den Wirtschaftsgesprächen (Europäisches Forum, 6236 Alpbach, bis 28.8.) 22:00 StS Sebastian Kurz beim Late Night Talk mit START Alumni (Hotel Alphof, 6236 Alpbach Nr. 486) StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 19:00 Vortrag zum Thema "EU 2013 – Aus der Krise zur Reform" bei den Rotary Clubs Schladming/Bad Aussee/Liezen (Schloss Trautenfels, 8951 Trautenfels Nr. 1) MITTWOCH, 28. August 2013 10:30 BM DI Nikolaus Berlakovich bei der Eröffnung der INFORM (Messezentrum, Informstraße 1, 7400 Oberwart) 11:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt am Arbeitskreis "Neue Energien für Europa – zwischen Kooperation und Wettbewerb" teil (Hauptschule, 6236 Alpbach) 11:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas hält den Schlussvortrag im Rahmen des Symposiums der Versicherungsmakler (Congress Centrum, 6236 Alpbach) 13:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas steht im Rahmen eines Kamingesprächs der IG Burgenland und des Bürgerforums Europa 2020 zum Thema "Jung, (über)qualifiziert und ohne Job – Europas verlorene Generation" (für Fragen und Antworten zur Verfügung (Hotel Alpbacherhof, 6236 Alpbach 279) 16:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas beim ProponentInnentreffen des Bürgerforum Europa 2020 (Hotel Alpbacherhof, 6236 Alpbach 279) BM Dr. Beatrix Karl bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark: 19:30 Besuch der Stiefingtaler Schmankerltage (Heiligenkreuz am Waasen) StS Dr. Reinhold Lopatka bei der ÖVP-Sommertour in der Steiermark StS Sebastian Kurz bei der ÖVP-Sommertour in Tirol DONNERSTAG, 29. August 2013 08:15 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei einem Treffen mit UN-GS Ban Ki-moon (Hotel Sacher, Philharmonikerstraße 4, 1010 Wien) 10:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger eröffnet die Internationale Gartenbaumesse Tulln (Messegelände beim Leopold Figl- Brunnen, 3430 Tulln an der Donau) Klausur des ÖVP-Parlamentsklubs: 19:00 Hüttenabend auf der Schafalm (ab 18:30 Bergfahrt mit der Planai Gondelbahn, Coburgstraße 52, 8970 Schladming; ab 22:30 Talfahrt mit Bussen) FREITAG, 30. August 2013 09:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas nimmt an einer Diskussionsrunde im Rahmen der Veranstaltung "Europa Wohin? – ein supranationaler Polylog" der Vereinigung "International Association of Elder Professionals" teil (Alpen-Adria-Universität, Hörsaal 109, Zentralgebäude, Universitätsstraße 65, 9020 Klagenfurt) 10:00 Fortsetzung der ÖVP-Klubklausur mit Reden von LH-Stv. Hermann Schützenhöfer, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf und Kanzlerkandidat ÖVP-Bundesparteiobmann Dr. Michael Spindelegger (Congress Schladming, Europaplatz 800, 8970 Schladming) 17:00 BM DI Nikolaus Berlakovich und StS Sebastian Kurz beim Wahlkampfauftakt der Landespartei Burgenland (ÖVP-Haus, Ing. Julius Raab-Straße 7, 7000 Eisenstadt) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner beim Wahlkampf-Auftakt im Bezirk Rohrbach (Burg Piberstein, 4184 Helfenberg) SAMSTAG, 31. August 2013 09:30 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die ÖVP-Bezirksklausur "Mutig, Murtal, Wir" im Austria Trend Hotel Lambrechtshof/Stift St. Lambrecht (Hauptstraße 38-40, 8813 St. Lamprecht) 20:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Sommerredoute der Steirischen Wirtschaft im Schauspielhaus Graz (Hofgasse 11, 8010 Graz) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ÖVP-Sommertour in Vorarlberg SONNTAG, 1. September 2013 BM Dr. Beatrix Karl beim Altausseer Kirtag (8992 Altaussee) ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der ÖVP-Sommertour in Vorarlberg

