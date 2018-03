Sommerhitze verteuert Schweinefleisch

Knappheit am EU-Schweinemarkt treibt die Preise weiter nach oben

Wien (OTS/PWK589) - "Die außergewöhnlich lang anhaltende extreme Hitze der letzten Monate in Österreich und großteils in der EU treibt die Rohstoffpreise bei Schweinefleisch in die Höhe", stellt KR Karl Schmiedbauer, Obmann des Verbandes der Fleischwarenindustrie, fest. Die hohen Temperaturen haben zu einer Knappheit am Schweinemarkt geführt, die sich auf die Fleischverarbeiter unmittelbar negativ auswirkt.

Einige Entwicklungen im Detail:

- Wetterbedingter Einfluss auf Mast: Die außergewöhnlichen Wetterkapriolen beeinflussen die Mast der Schweine. Das durchschnittliche Schlachtgewicht ist bereits auf 94 kg - auf ein mehrjähriges Rekordtief - gesunken. Das dadurch verringerte Marktangebot bei gleichzeitiger konstanter Nachfrage treibt somit die Preise nach oben. Eine Entspannung des Marktes ist in den nächsten Monaten nicht zu erwarten. Die Fleischverarbeiter befürchten deshalb eine massive Kostenexplosion. Zudem steigt üblicherweise die Schweinefleisch-Nachfrage nach der Urlaubs- und Sommerperiode (Anfang September) erneut an. Bis Ende Dezember ist ein weiterer kontinuierlicher Anstieg zu erwarten. "Dies wird bei der immer knapper werdenden Verfügbarkeit an Schweinen die Hochpreissituation verstärken", erwartet Schmiedbauer.

- Ausfall Maisernte: Ebenso ist durch die Jahrhundert-Hitze ein Großteil der Maisernte in Ostösterreich vernichtet worden. Ernteausfälle von 50 % bis 90 % in Ostösterreich - je nach Region und Bodenverhältnisse - sind mittlerweile gewiss. Die Fleischbranche befürchtet, dass folglich die Futterbasis für die Schweinehaltung, insbesondere für die Schweinemast, im Herbst dJ ein massives Problem darstellen wird. Es müssen aufgrund der Ernteausfälle Maisfuttermittel in hohem Ausmaß zugekauft werden, was die Schweinemast in ihrer Wirtschaftlichkeit stark beeinträchtigt. Aufgrund des hohen Maisanteils in der Futterration (ca. 75 %) ist die Schweinemast von der Ausstattung mit eigenen Maisfuttermitteln abhängig. Folglich wird das Angebot an Mastschweinen noch weiter zurückgehen und die Hochpreissituation - im Gegensatz zum Vorjahr -auch in den kommenden Wintermonaten keine spürbare Entlastung, sondern weitere Anspannung mit sich bringen.

- Rückgang von Schweinen durch Umstellung auf Gruppenhaltung bei den Muttersauen: Weiters hat die im Jahr 2013 vorgeschriebene Gruppentierhaltung bei den Muttersauen Einfluss auf den Schweinebestand. Kleinere Betriebe, welche die erforderlichen Investitionen nicht aufbringen konnten, mussten ihre Muttersauenbestände aufgeben. Somit fehlen diese Ferkel für die Schweinemast.

Auch im Fleischergewerbe werden diese Marktentwicklungen mit Sorge registriert. "Die österreichischen Fleischbetriebe werden auf diese Situation reagieren müssen", zieht Rudolf Menzl, Innungsmeister der Fleischer Österreichs, den Schluss. Die Möglichkeiten, diese Zusatzkosten durch Effizienzsteigerungen in den betroffenen Unternehmen zu kompensieren, sind längst ausgeschöpft. Zeitpunkt und Ausmaß allfälliger Anpassungen ihrer Kalkulationen werden die einzelnen Betriebe der Fleischwirtschaft in nächster Zeit individuell beurteilen und mit ihren Kunden verhandeln müssen. "Alles in allem ein sehr angespanntes und schwieriges Wirtschaftsjahr für die österreichischen Fleischverarbeiter", heißt es im Koordinationsbüro Fleischwirtschaft abschließend. (us)

