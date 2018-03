BZÖ-Bucher: "Christoph Leitl müsste eigentlich ein BZÖler sein"

"Österreich war früher das Land der Nobelpreisträger, heute sind wir das Land der Hosenträger"

Wien (OTS) - "Christoph Leitl hat Recht. Eigentlich müsste der Wirtschaftskammerpräsident ein BZÖler sein, weil er genau unsere Ansichten übernommen hat und zu Recht diese rot-schwarze Bundesregierung geißelt, indem er sagt, Österreich ist "abgesandelt"", sagte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher bei der Präsentation des Wahlprogrammes. "Österreich ist mittlerweile sogar abgemeldet, denn Österreich war 2002 noch eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt und heute sind wir weit abgeschlagen am 23. Platz, was die Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Das wird aber noch nicht alles gewesen sein, da kommt in den nächsten Jahren noch einiges negatives auf uns zu", so Bucher weiter.

"Wenn man nun nicht hoch aktiv und mit sehr viel Mut unsere Zukunft gestaltet, wird Österreich noch weiter zurückfallen, da sich die anderen Länder sehr innovativ von Österreich abheben. SPÖ und ÖVP haben Jahre ungenützt verstreichen lassen und den Wirtschaftsstandort Österreich nicht gestärkt und ihn auch nicht weiter entwickelt. Das starre System der Reformverweigerer hat daher dazu geführt, dass immer mehr Arbeitsplätze vernichtet werden und Unternehmen abwandern. Daher müssen die Steuern runter und Wohlstand und Beschäftigung wieder rauf. Das Geld, das in der Bürokratie und in der Verwaltung geparkt ist, wäre gut in Bildung, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung und Innovation angelegt. Österreich war früher das Land der Nobelpreisträger, heute sind wird das Land der Hosenträger. Das ist die Entwicklung, die wir Rot und Schwarz zu verdanken haben", kritisierte Bucher.

