FP-Gudenus: Feuerwehrausbildungszentrum nächstes Brauner-Fiasko?

Europameisterin im Geldverbrennen vor dem nächsten Titel

Wien (OTS) - SPÖ-Finanzstadträtin Brauner hat als wandelnde Geldvernichtungsmaschine in den letzten Jahren eine Spur der Verwüstung durch die Wiener Stadtkassa gezogen. Von den Franken-Krediten mit einem aktuellen Minus von über 300 Mio. Euro über das Skylink-Debakel von fast 1 Mrd. Euro und den AVZ-Skandal mit einem Verlust von 1,5 Mrd. Euro bis hin zur Sanierung der Hauptfeuerwache, welche statt 17 fast 50 Mio. Euro gekostet hat. "Nun bahnt sich mit dem neuen Feuerwehrausbildungszentrum das nächste Fiasko der politisch und fachlich bemitleidenswert überforderten SPÖ-Stadträtin an", warnt der Wiener FPÖ-Klubobmann und stv. Bundesobmann Mag. Johann Gudenus.

Wieder sind 17 Mio. Euro veranschlagt, wieder ist nach bewährtem SPÖ-Muster zumindest eine Verdreifachung der Kosten zu erwarten, wieder wird der Steuerzahler für Brauners Unfähigkeit büßen. Ein neues Ausbildungszentrum für unsere Feuerwehr ist ja grundsätzlich positiv zu bewerten, nur sollte man Brauner die politische und finanzielle Verantwortung dafür per sofort entziehen. "Zudem hat die SPÖ-Vizebürgermeisterin die Wiener Berufsfeuerwehr in den letzten Jahren systematisch ausgehungert, Feuerwachen geschlossen und die Anfahrtswege bei Bränden so teilweise mehr als verdoppelt", erinnert Gudenus und legt Brauner im Interesse der Steuerzahler einmal mehr den raschen Rücktritt nahe. (Schluss)otni

