Kinder fragen, Stadträtin Wehsely antwortet

Junge JournalistInnen von "Rein ins Rathaus" zu Besuch bei der Gesundheitsstadträtin

Wien (OTS) - Die guten Fragen sind nicht immer die einfachsten. Auch wenn sie manchmal leicht gestellt werden. "Warum sind Sie denn Politikerin geworden", fragen Sara, Sarah und Melissa Stadträtin Sonja Wehsely zu Beginn des Interviewreigens und halten ihr das Mikrofon entgegen. Eine JournalistInnendelegation von Rundfunk- und Printprodukten der Kinderstadt im Rahmen der Aktion "Rein ins Rathaus" besuchte das Büro der Stadträtin für Gesundheit und Soziales.

Eigene Umgebung mitplanen und verändern können

Diesen Beruf kann man nicht erlernen: "Das ist nicht wie bei den ÄrztInnen, TierpflegerInnen oder InstallateurInnen", beginnt Stadträtin Wehsely den Kindern ihren Weg in die Politik zu erklären. "In der Schule war ich in der Schülervertretung, und mit 14 Jahren habe ich begonnen, mich politisch zu engagieren - da war ich ein bisschen älter, als ihr jetzt", sagt die Juristin, "ich wollte einfach sehr gerne mitentscheiden, wie es in meiner Umgebung aussehen sollte und was dort für Veränderungen stattfinden."

Vergleich macht sie sicher

Ob es denn Spaß mache - "superviel", wie denn die Zusammenarbeit mit den RegierungskollegInnen aussieht - "bunt und aufregend", und ob sie denn viel ins Ausland komme: Die jungen JournalistInnen haben eine lange Liste an Fragen mitgebracht. Und Sonja Wehsely hat auch ausführliche Antworten parat: "Ich bin nicht so viel im Ausland, aber es fällt mir dann immer wieder auf, wie gut es uns hier geht." Sauberes Leitungswasser und eine Gesundheitsversorgung für alle Menschen, "egal ob sie arbeitslos oder GeneraldirektorInnen sind", sind weltweit eben gar keine Selbstverständlichkeit.

Kinder machen Politik im Rathaus

In der Woche von "Rein ins Rathaus" fanden bereits auch Kinder-Gespräche mit Bürgermeister Häupl, den StadträtInnen Oxonitsch, Brauner, Vassilakou und Ludwig sowie mit BezirksrätInnen verschiedener Bezirke statt. Erstes Resümee aller beteiligten GesprächspartnerInnen: Die politische Realität Kinderstadt spiegelt viel von der erwachsenen Stadtpolitik wider und beide Seiten können voneinander lernen.

Die Ferienspiel-Aktion "Rein ins Rathaus!", bei der Kinder ihre eigene Stadt gestalten, läuft noch bis morgen Samstag, 24. August, täglich von 10 bis 17 Uhr im Wiener Rathaus. www.ferienspiel.at

