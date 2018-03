Jungbauern: Mit 25 engagierten Kandidaten in die Nationalratswahl am 29. September

Kast: ÖVP soll wieder stärkste Kraft im Land werden

Wien (OTS) - "Die Wahllisten der ÖVP sind bereits beim Innenministerium eingereicht, die Wahlpalakte sprießen wie 'Schwammerln' aus dem Boden - es ist Wahlkampfzeit! Auch für 25 Mitglieder der Jungbauernschaft beginnt jetzt eine intensive Phase, die sie nutzen werden, um ein Ziel zu erreichen: Die ÖVP soll Ende September wieder die stärkste Kraft im Land sein", verkündet Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend. "25 Mitglieder der Jungbauernschaft sind auf den Bundes-, Landes- und Wahlkreisvorschlägen der ÖVP vertreten", berichtet Kast über den bevorstehenden Nationalratswahlkampf, "das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass viele junge Menschen aus dem Agrarbereich wieder verstärkt Verantwortung übernehmen wollen!"

"Die Jungbauernschaft bereitet sich schon seit einiger Zeit auf die kommenden Wochen vor, um die ÖVP und damit einhergehend den Bauernbund und Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich mit voller Kraft im Wahlkampf unterstützen zu können. Der Fokus wird dabei vor allem auf jene Kanäle gelegt werden, über die viele Jugendliche erreicht werden können. Mit einer zielgerichteten Social Media-Kampagne und fetzigen Sujets werden wir aufzeigen, wie es uns Bauern jetzt geht und was uns mit einer rot-grünen Regierung drohen könnte. Des Weiteren wollen wir ganz klar darlegen, was die anderen Parteien von Landwirtschaft verstehen - nämlich gar nichts", so Kast weiter.

Österreichweit schickt die Jugendorganisation des Bauernbundes 25 Kandidaten ins Rennen um die Nationalratsmandate. "Diese werden natürlich mit eigenem Werbematerial unterstützt, sodass nach dem Wahltag gute Vorzugsstimmenergebnisse auf dem Tisch liegen", berichtet der Jungbauern-Bundesobmann über die laufenden Vorbereitungen.

Kast sieht die Nationalratswahl als "historische Chance, die ÖVP wieder zur stärksten Kraft in Österreich zu machen. Aber nicht nur das, wir müssen all unsere Ressourcen dafür einsetzen, dass wir auch nach der Wahl wieder einen Landwirtschaftsminister aus dem Bauernbund stellen. Nikolaus Berlakovich ist dafür unsere Nummer eins." (Schluss)

