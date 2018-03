Vorschlag der FMA zur Novelle der Kapitalanlageverordnung für Versicherungsunternehmen

Wien (OTS) - Der österreichische Versicherungsverband VVO begrüßt die von der FMA angekündigte Novelle der Kapitalanlageverordnung mit der den Versicherungsunternehmen die direkte Vergabe von Darlehen an Unternehmen erleichtert wird.

"Damit wird den Versicherungsunternehmen im Sinn ihrer Kunden eine interessante Investitionsmöglichkeit und gleichzeitig der Wirtschaft ein beträchtliches zusätzliches Finanzierungsvolumen eröffnet.

Die beabsichtigte Novelle der FMA ist geeignet, wichtige volkswirtschaftliche Impulse gerade in wirtschaftlich nicht leichten Zeiten zu setzen. Diese Veranlagungsform erlaubt auch - unter Beibehaltung der traditionell vorsichtigen Veranlagungspolitik der Versicherungsbranche -die Möglichkeit, die Ertragsseite gerade im Interesse der am Gewinn beteiligten Kunden der Lebensversicherung zu verbessern." so Dr. Günter Geyer - Präsident des VVO - zum vorliegenden Vorschlag.

