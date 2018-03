Erfolgreicher Auftakt für die neuen Donnerstagsserien bei RTL

Wien (OTS) - Der neue Seriendonnerstag brachte RTL am Donnerstagabend gute Quoten ein. Besonders beliebt ist der neue Donnerstag bei der jungen Zielgruppe (12-29 Jahre). Los ging es um 20.15 Uhr mit der Romantik-Drama-Serie "Doc meets Dorf", mit Inez Bjorg David in der Hauptrolle. 13,0 Prozent der 12- bis 29-jährigen Zuschauer verfolgten mit, wie sich Großstadtpflanze und Top-Chirurgin Fritzi Frühling plötzlich als Dorfärztin auf dem Land beweisen musste. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erzielte die neue Serie einen Marktanteil von 9,3 Prozent (20-59: 8,0 %). Direkt im Anschluss übernahm Diana Amft ihre neue Hauptrolle: Die Comedy-Serie "Christine. Perfekt war gestern!" erreichte ab 21.15 Uhr 10,8 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen und in der Zielgruppe 12-49 8,9 Prozent (20-59: 7,9 %). Damit war "Christine. Perfekt war gestern!" die Nummer Eins in der Primetime der privaten Sender, insgesamt schalteten 142.000 Zuschauer ein. Um 21.45 Uhr sahen 10,2 Prozent der 12- bis 29-Jährigen, wie sich Ellenie Salvo González als Katja Neumann in "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis 5" gegen ihre neuen, mobbingsüchtigen Kolleginnen und ihren cholerischen Chef durchsetzen musste. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe 12-49 betrug 10,1 Prozent (20-59: 8,9 %). Insgesamt verfolgten 134.000 Zuschauer die neue Comedy-Serie.

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting, 22.08.2013, Ebene:

KaSat, DRW Bev. 3+, enthält vorläufig gewichtete Daten

