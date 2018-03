Darabos kritisiert fortgesetztes Österreich-Bashing durch ÖVP

Für Schwarz-Blau wird auch Schädigung des Ansehens des Landes in Kauf genommen - Vergrasserung der ÖVP in vollem Gange

Wien (OTS/SK) - "Skandalös" ist für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos das von der ÖVP auch heute weiter betriebene "Österreich-Bashing". Darabos: "Die ÖVP redet im 'Kurier' in Person von Wirtschaftskammer-Chef Leitl, Mitglied im VP-Parteivorstand und ÖVP-Wirtschaftsbund-Präsident, weiterhin den Wirtschaftsstandort, die Leistungen der ArbeitnehmerInnen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen und somit das ganze Land schlecht. Dieses Verhalten ist einer Regierungspartei nicht würdig und aufs Schärfste zurückzuweisen", kritisierte Darabos am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressdienst. Aus Sicht des SPÖ-Bundesgeschäftsführers hat die fortgesetzte Verunglimpfung des Landes nur einen Zweck: "Die ÖVP will unbedingt den Kanzler stellen, und zwar mit einem blauen Juniorpartner. Dafür wird sogar in Kauf genommen, dass das Ansehen Österreichs Schaden nimmt." ****

Als weiteren Beleg für das Vorhaben der ÖVP wertet Darabos einen Bericht in der heutigen "Tiroler Tageszeitung", wonach für Obmann Spindelegger eine Koalition mit der FPÖ noch immer eine Option ist, sowie die gestrigen Aussagen von Finanzministerin Fekter. "Wenn Fekter allen Ernstes meint, Österreich sei zwischen 2000 und 2007 besser dagestanden als heute, dann blendet sie nicht nur die Realität aus, sondern gibt damit auch klar zu verstehen, was die ÖVP will -eine Neuauflage von Schwarz-Blau." Die unselige Schüssel-Grasser-Regierung stehe vor allem für Konzernlobbying, massive Belastungen für Arbeitnehmer, Verschleuderung von öffentlichem Eigentum und Eingriffe in die Pensionen. "All diese Pläne finden sich auch in den aktuellen Programmen der Spindelegger-ÖVP wieder - womit eines ganz klar ist: Die Vergrasserung der ÖVP ist in vollem Gange", stellte Darabos fest. (Schluss) ps/mo

