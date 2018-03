Dreharbeiten zum dritten "Schnell ermittelt"-Film gehen ins Finale

Kopriva inszeniert Neunzigminüter "Leben" mit Strauss, Bachofner, Lust und Straßer

Wien (OTS) - '"Ein spannender Fall. Wie könnte es anders sein?", erwartet Ursula Strauss, wenn für den dritten Neunzigminüter "Leben" derzeit und noch bis 24. August 2013 wieder "Schnell ermittelt" wird. Ein toter Teenager, ein verletztes Mädchen, das weder jemand kennt, noch vermisst, und ein gut gehütetes Geheimnis haben das Team diesmal erstmals auch ins Burgenland geführt. Doch die letzten Drehtage verbringen Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust und Katharina Straßer wieder wie gewohnt in Wien. Und wären die Ermittlungen nicht schon spannend genug, war und ist es ein Dreh der Extreme -Wespenplage, Affenhitze und Höhenangst all-inclusive. Was das Team schon erlebt hat und was es noch erwartet, erzählten die vier Hauptdarstellerinnen und -darsteller, Regisseur Andreas Kopriva und Produzent Andreas Kamm am Donnerstag, dem 22. August, bei einem Setbesuch in der ÖGB-Zentrale am Handelskai, die zu Angelikas Büro umfunktioniert wurde.

Voraussichtlich 2014 wird im TV "Schnell ermittelt"

An der Seite von Strauss, Bachofner, Lust und Straßer stehen für den Fernsehfilm mit dem Titel "Leben" erneut Morteza Tavakoli (ab 1. Oktober in ORF eins auch in der ORF-Eventserie "Janus"), Fiona Hauser, Simon Morzé und Helmut La sowie u. a. Harald Windisch, Johannes Zeiler ("CopStories", "Paul Kemp - Alles kein Problem"), Simon Hatzl, Anna Unterberger, Christopher Amman und Stefan Puntigam vor der Kamera. Die Dreharbeiten führten das Team ins Burgenland und nach Wien: Neben Kommissariat, Krankenhaus, Kfz-Werkstatt und Yogastudio finden sich Ursula Strauss und Co. bei diesem Neunzigminüter auch in den luftigen Höhen des Donauturms wieder. Das Drehbuch stammt erneut von Verena Kurth und mit Andreas Kopriva führt das Team außerdem ein in vielen Serienfolgen "Schnell ermittelt" erprobter Regisseur durch diesen neuen Krimi. Sendetermin ist voraussichtlich 2014.

Ursula Strauss über Wahnsinnshitze und Willkommensfreuden

"Die heiße Phase war ein Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Da haben wir alle unter der Hitze gelitten, weil man nicht aus kann", erinnert sich Ursula Strauss an die Drehtage zurück, an denen es so extrem heiß war. "Du hast Jeans an, das Sakko, eine Bluse drunter, stehst in den hohen Schuhen und wanderst durch den Wald. Aber es war im Burgenland irrsinnig schön, die Leute waren sehr nett, sympathisch und offen, Kinder mit Plakaten - wir sind dort total schön willkommen geheißen worden. Letztendlich war eine Woche sehr heiß und es war äußerst anstrengend, aber wir haben das gut gemanagt. Und wir werden ja auch super betreut - mit kühlendem Beinspray, viel Flüssigkeit und Schatten. Ich stehe auf den Sommer und bin froh, dass die Sonne scheint und es heiß ist. Das Problem daran ist nur, dass man nicht sehen darf, dass es heiß ist und man nicht schwitzen darf. Dazu kommt, dass man sich langsam bewegt - und wir müssen halt schießen."

Andreas Lust: Ein Fall, der persönlich nahegeht.

"Wie der Titel schon sagt: Es geht um 'Leben'. Darum, woher man kommt, wer man ist, an welchem Punkt des Lebens man angekommen ist. Es geht um Identität und um Vergangenheit", gibt Andreas Lust schon einen ersten Einblick. "Das Besondere an den Neunzigminütern ist, dass im Titel schon die zentrale Thematik aufgeworfen wird, um die sich dann dramaturgisch alles dreht und die sich überall widerspiegelt: nicht nur im Fall, sondern auch im Leben der Hauptakteure. Und irgendwann gibt es für jeden einen Punkt, an dem man sich die Frage stellt, ob man so gelebt hat, wie man es sich vorgestellt hat, oder ob es Dinge gibt, die man noch unbedingt machen möchte. Läuft das Leben in den richtigen Bahnen? Gibt es vielleicht noch Träume, die man sich erfüllen möchte? Ist man sich selbst etwas schuldig geblieben? Insofern gehört 'Leben' zu jenen Fällen, die mir auch persönlich nahegehen."

Wolf Bachofner über familiäre Routine und Überraschungen

In welchem Fall diesmal "Schnell ermittelt" wird? "Es geht um ein Kind, das angefahren aufgefunden wird und im Spital liegt. Doch man weiß nicht, wer dieses Kind ist. Es wird auch nicht vermisst. Und daran entzündet sich dieser Fall", erzählt Wolf Bachofner. "Und weil Angelika Schnell im Status der Sonderermittlerin ist, dürfen wir Wien auch verlassen und gehen ins Burgenland, wo wir, aufgrund des Fundortes und der einzelnen Indizien, versuchen herauszufinden, was es mit diesem Kind, das anscheinend niemand vermisst, auf sich hat." 2007 fiel die allererste Klappe zu "Schnell ermittelt". Ist die Zusammenarbeit nach so vielen Jahren vielleicht sogar schon gewissermaßen zu einer familiären Routine geworden? "Familiäre Routine trifft es durchaus, wobei Routine gar keinen negativen Beigeschmack haben muss - und in dem Fall hat es das überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es gibt schon eine Basis, einen Teppich, auf dem man gehen kann. Man kennt sich, man ist und spielt gerne miteinander, es gibt eine gewisse Vertrautheit, die es bei uns aber auch möglich macht, einander zu überraschen und Neues auszuprobieren - das geht einfach in einem guten Team, und das sind wir, und das finde ich toll."

Katharina Straßer: "A g'schmierte Sache'"

Und auch Katharina Straßer ist da ganz seiner Meinung: "Es ist super, weil gerade jetzt, wo wir das schon so lange machen, ist es wie ein Nachhausekommen, a g'schmierte Sache. Es rennt einfach, weil jeder weiß, wie, was, wann, wo. Man kennt sich und wir sind natürlich auch privat in Kontakt. Aber, ich glaube, es wäre auch lustig, etwas ganz anderes mit demselben Partner zu spielen. Wie das denn ist, wenn man schon so viel in dieser Rolle gemeinsam gemacht hat und dann etwas ganz anderes dreht - ob das nicht seltsam ist, das würde mich interessieren."

"Schnell ermittelt - Leben" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film und gefördert vom Land Burgenland.

