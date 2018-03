Unter dem Motto "Lasst Brandstätter und sein Team arbeiten" begleitet der KURIER aktiv den Wahlkampf zur Nationalratswahl 2013.

Wahlkampf-Sager im KURIER-Check: Richtig oder falsch? Die Redaktion überprüft den Wahrheitsgehalt von Politiker-Aussagen im KURIER-Faktometer.

Wien (OTS) - Der KURIER mischt sich aktiv in den Wahlkampf ein und zwar im Sinne unserer Leser. Beim Buhlen um die meisten Stimmen geht es vor allem auch um den Kampf um die meiste Aufmerksamkeit. In den Wochen vor der bundesweiten Wahl am 29. September formulieren PolitikerInnen aller Lager besonders plakativ. Die gezielte Provokation wird nicht zur Ausnahme, sondern zur Regel - mitunter nicht nur auf Kosten mancher Fakten, sondern auch der Wahrheit.

Wahlkampf braucht objektiven Qualitätsjournalismus

Der KURIER nimmt mit dem KURIER-Faktometer ab sofort die wichtigsten Wahlkampf-Aussagen unter die Lupe und prüft sie auf ihren Wahrheitsgehalt - von richtig über halb wahr bis ganz falsch. Mit der Headline "Lasst Brandstätter und sein Team arbeiten" greift der KURIER den bekannten Wahlkampf-Slogan Kreiskys aus 1971 auf und zeigt den BetrachterInnen: Wahlkampf damals wie heute braucht vor allem eines, objektiven Qualitätsjournalismus und umfangreiche Berichterstattung zur Orientierung der WählerInnen. Mehr dazu auf KURIER.at/wahl2013.

"Wir können den Wahlkampf nicht den Parteien überlassen. Denen geht es ja nur darum, wieder die Stimmen der Wähler zu erhalten. Wir als Zeitung hingegen müssen genau überprüfen, welche Aussagen stimmen und welche nicht. Die Redakteure des KURIER rechnen, recherchieren und decken auf." äußert KURIER-Herausgeber und -Chefredakteur Helmut Brandstätter.

Thomas Kralinger, KURIER-Geschäftsführer, kommentiert: "In der Vorwahlzeit werden die Wähler mit den verschiedensten politischen Aussagen konfrontiert. Durch seriöse Information können Zeitungen maßgeblich an der Entscheidung über die politische Zukunft Österreichs mitwirken. Der KURIER macht es sich zur Aufgabe, unabhängig und offen über das Thema Nationalratswahlen 2013 zu berichten und möchte seine LeserInnen besser aufklären und dabei unterstützen, die politischen Parteiversprechen und Aussagen besser zu verstehen."

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Kralinger, KURIER Geschäftsführer,

thomas.kralinger @ kurier.at,

Tel.: 01/52 100-2370