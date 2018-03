SPÖ-Maier: Internationale Sportgroßveranstaltungen und Menschen- und Bürgerrechte dürfen kein Widerspruch sein

Bürgerinitiative über künftige Vergabe von internationalen Sportgroßveranstaltungen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Johann "Jacky" Maier ruft zur Unterstützung seiner Bürgerinitiative "Die Rückseite der Medaille:

Internationale Sportgroßveranstaltungen im Widerspruch zu Menschen-und Bürgerrechten in den Veranstaltungsländern" auf. "Mit dieser Bürgerinitiative, die österreichweit unterzeichnet werden kann, unterstützt man die Forderung, dass internationale Sportgroßveranstaltungen künftig Menschen- und Bürgerrechte gewährleisten müssen", so Maier am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. In dem Zusammenhang erinnert Maier an die jüngsten Proteste in Brasilien gegen die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft und an die Proteste in der Ukraine. "Sportgroßveranstalter wie zum Beispiel die FIFA dürfen nicht mehr glauben, sie bewegen sich im politischen Niemandsland - ohne Verantwortung für gesellschaftspolitische Missstände in den Austragungsländern", so Maier. ****

Es könne nicht sein, dass Menschen für den Bau von Straßen, Stadien etc. abgesiedelt werden und damit den Lebensraum für tausende Menschen zerstört", so Maier. Dass internationalen Sportorganisationen wie zum Beispiel der FIFA dann auch noch enorme Steuerprivilegien gewährt werden sei ein besonderer Hohn.

Diese Bürgerinitiative, welche vom Spitzenfechter Mag. Tobias Hinterseer (langjähriges Mitglied der österreichischen Fecht-Nationalmannschaft) vertritt wurde, enthält Forderungen, die diese Menschen- und Bürgerrechte gewährleisten. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass Sportlerinnen und Sportler aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht diskriminiert und verfolgt werden dürfen. Die Bürgerinitiative liegt beim ASKÖ auf und kann dort unterschrieben werden. (Schluss) mis/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493