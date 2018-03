Ärztekammer: Arbeitszeitdiskussion - 12 Stunden vs. 32 Stunden

ÖÄK-Vize Mayer: Politik ignoriert dringenden Handlungsbedarf bei den Höchstarbeitszeitgrenzen der Spitalsärzte

Wien (OTS) - Mit Erstaunen verfolgt Spitalsärztevertreter Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), die aktuelle Diskussion um den 12-Stunden-Arbeitstag: "Während der Gedanke an eine Flexibilisierung der täglichen Arbeitszeit rund um die 10-Stunden-Grenze österreichweit für große Aufregung sorgt, interessiert die Forderung nach einer gesetzlichen Begrenzung der zulässigen Dienstdauer von Spitalsärzten auf maximal 25 Stunden offenbar nicht", ärgert sich Mayer am Freitag in einer Aussendung.

32-Stunden-Dienste unter der Woche, am Wochenende sogar bis zu 49 Stunden am Stück, seien nicht nur Raubbau an der Gesundheit der betroffenen Spitalsärzte. Vielmehr sollten auch die Patienten das Recht haben, von einem ausgeruhten Arzt versorgt zu werden. Qualitätsdiskussionen seien müßig, wenn man diesen Aspekt außer Acht lasse. Die Zustimmung innerhalb der Ärzteschaft zu einer Verkürzung der maximal zulässigen Dienstdauer sei jedenfalls so hoch wie noch nie und wachse von Umfrage zu Umfrage. Mayer abschließend: "Hier besteht längst Handlungsbedarf und es ist höchste Zeit, dass die Politik endlich tätig wird."

