Listerien-Quargel - Grosz: BZÖ fordert Ermittlungen gegen SP-Stöger und Mitarbeiter

"Stöger hat seit August 2009 von Listerien-Skandal gewusst und bis Jänner 2010 bewusst vertuscht - Bemerkenswert lange Ermittlungsdauer aufklärungswürdig"

Wien (OTS) - Heftige Kritik an der Entscheidung der weisungsgebundenen Grazer Staatsanwaltschaft übte heute BZÖ-Justizsprecher Abg. Gerald Grosz.

"Es ist eindeutig nachweisbar, dass Gesundheitsminister Stöger und seine Mitarbeiter durch monatelange vorsätzlich verursachte Verzögerungen der Informationskette, diese Tragödie mitzuverantworten haben. Bereits am 14. August 2009 wurden die Behörden Stögers von einem Listerien-Bakterienstamm in Lebensmitteln durch eine interne Meldung in Kenntnis gesetzt. Erst am 27. Oktober haben die Gesundheitsbehörden agiert und am 12. November 2009 die Bundesländer zur Mithilfe beauftragt. Erst im Jänner 2010 hat Stöger die EU informiert aber gleichzeitig gegenüber Medienvertretern jeglichen Listerien-Ausbruch verneint. Noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik ist der Zusammenhang zwischen tragischen Todesfällen und dem Versagen eines Ministers derart augenscheinlich gewesen. Wenn die Staatsanwaltschaft das anders sieht, werden wir ihr im Rahmen von parlamentarischen Anfragen die Möglichkeit geben, ihre willkürlichen Ermittlungsschritte offenzulegen. Ein Roter hackt dem anderen Roten halt kein Auge aus", vermutet Grosz parteipolitische Allianzen zwischen "roter Anklagebehörde" und "rotem Minister".

Überhaupt kritisiert Grosz die lange Ermittlungsdauer. "Es kann doch nicht sein, dass eine Ermittlungsbehörde mehr als drei Jahre braucht, um den Tod von acht Menschen und die Erkrankung von 30 Personen zu sühnen. Der Skandal liegt seit Jänner 2010 wie ein offenes Buch am Tisch, warum hat die Staatsanwaltschaft Graz mehr als drei Jahre bis zur Anklageerhebung gebraucht?", fragt sich der steirische BZÖ-Chef.

Stöger habe die Kriseninformationsarbeit dem betroffenen Unternehmen überlassen, statt selbst aktiv zu werden. "Er hat dem Hersteller, dessen Mitarbeiter nun angeklagt werden, das Vertrauen geschenkt, über Leben und Tod zu entscheiden. Daher haben wir auch Anzeige gegen SP-Stöger und seine VP-nahen Mitarbeiter eingebracht. Acht Tote und 30 erkranken klagen an!", so Grosz abschließend.

