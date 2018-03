Extra Toto (21./22.8.2013): Fünffachjackpot - es geht um 25.000 Euro

Wien (OTS) - Bereits zum fünften Mal hintereinander gab es keinen Zwölfer bei Extra Toto. Somit geht es in der nächsten Runde um einen Fünffachjackpot. Im Zwölfer-Gewinnrang warten dabei rund 25.000 Euro.

In der Torwette gelang es neuerlich niemandem, auch nur drei Ergebnisse richtig zu tippen, und so heißt es in beiden Rängen weiterhin Jackpot.

28. Extra Toto Runde vom 27.- 29. August 2013

1 FK Austria Wien - Dinamo Zagreb 2 Legia Warschau - Steaua Bukarest 3 Real Sociedad - Olympique Lyon 4 AC Milan - PSV Eindhoven 5 NK Maribor - Viktoria Pilsen 6 Schalgiris Wilna - Red Bull Salzburg 7 FC Dila Gori - SK Rapid Wien 8 FC Pasching - Estoril Praia 9 Petrolul Ploiesti - Swansea City 10 Slovan Liberec - AC Udinese 11 FC Thun - Partizan Belgrad 12 FC Nordsjaelland - Elfsborg IF

Spiele 1 bis 5: UEFA Champions League, Play-off Rückspiele.

Spiele 6 bis 12: UEFA Europa League, Play-off Rückspiele.

Spiele 1 bis 12: Es zählt das Ergebnis nach Ablauf der regulären Spielzeit, ohne Verlängerung

(Ende der 2. Spielhälfte).

Annahmeschluss: Dienstag, 27. August 2013, 18.30 Uhr.

Die endgültigen Quoten der 27. Extra Toto Runde

5fachJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 19.890,10 - 25.000,- warten 7 Elfer zu je EUR 377,50 60 Zehner zu je EUR 44,00

Der richtige Tipp: 2 2 2 / X 1 1 / 1 2 1 / 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 3.694,70 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.141,80

Torwette-Resultate: 0:2 0:3 2:4 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Mag. Günter Engelhart, Gerlinde Wohlauf

Tel.: 01 790 70 / 1910, 01 790 70 / 1920



www.lotterien.at

www.win2day.at