Schieder: Erleichterte Kreditvergabe wichtig für Unternehmensfinanzierung

Finanzstaatssekretär begrüßt Novelle der Kapitalanlageverordnung

Wien (OTS/SK) - "Eine erleichterte Kreditvergabe ist ein wichtiger Schritt für die Finanzierung von KMU und Unternehmen. Die Ausweitung des Kreditangebots trägt wesentlich zur Verbesserung dieses Standortfaktors bei, so Finanzstaatssekretär Andreas Schieder. Die Finanzierung der kleinen und mittelständischen Unternehmen sei laut Schieder eine wichtige und große Herausforderung. Schieder ist der Meinung, dass es vor allem in der Krise Aufgabe der Politik sei, gute Rahmenbedingungen für die Finanzierung von Unternehmen zu schaffen, damit Investitionen vor allem in der Krise angekurbelt werden. "Deshalb ist es eine gute Entscheidung, wenn die Finanzmarktaufsicht die Kreditvergabe von Versicherungen an Unternehmen erleichtern möchte", zeigt sich Finanzstaatssekretär Andreas Schieder erfreut. ****

Mit einer Novelle der Kapitalanlageverordnung (KAVO) soll die direkte Vergabe von Darlehen an Unternehmen erleichtert werden. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute einen entsprechenden Entwurf in Begutachtung geschickt.

Aber auch in Zukunft ist die Kreditvergabe an bestimmte Kriterien gebunden. So dürfen die Darlehen maximal fünf Prozent der versicherungstechnischen Rückstellungen ausmachen, ein einzelnes Darlehen maximal zwei Prozent.

Schieder abschließend: "So schaffen wir Wachstum und Beschäftigung. Und Wirtschaftswachstum fördert wiederum die Entwicklung von stabilen Finanzmärkten". (Schluss) ah/mp

