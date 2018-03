Hietzing: Flohmarkt für Kinder am 28.8.

Wien (OTS) - Welche Kids brauchen Platz in ihren Regalen oder suchen Bücher, Spiele, Comics? Beim Kinderflohmarkt im Amtshaus der Bezirksvorstehung Hietzing am Mittwoch, 28. August, sind Preisknüller garantiert. Ab 13.00 Uhr werden in entspannter Atmosphäre Spielsachen, Bücher und vieles mehr angeboten und getauscht.

Allgemeine Informationen:

Hietzinger Flohmarkt für Kinder Mittwoch, 28. August ab 13.00 Uhr Amtshaus der BV Hietzing, 13., Hietzinger Kai 1-3 Bei Schönwetter: Im Hof Bei Schlechtwetter: Festsaal, Stiege 1, 2. Stock Anmeldung erforderlich: 01 / 4000 - 13 132

