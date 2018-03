Rainer Widmann an den "klugen" Stronach

"Die Superklugheit ist eine der verächtlichsten Arten der Unklugheit"

Wien (OTS) - "Wer sich selbst weit über andere Menschen stellt, der kann keine ehrliche Politik für diese machen. Als möglicher zukünftiger Abgeordneter des österreichischen Nationalrates teilt man die Menschen nicht in gescheite und dumme Zeitgenossen ein." Mit diesen Worten kommentierte BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann die Aussage von Stronach in der heutigen Ausgabe der "Wiener Zeitung", indem er meinte, dass "manche Menschen so viel verdienen:

weil sie eben gescheiter sind als die anderen". Diese Aussage spiegelt die wahre Überheblichkeit und Arroganz des Menschen Stronach wider", so Widmann, der dem Austrokanadier noch ein Zitat von Georg Christoph Lichtenberg, einem deutschen Physiker (1742-1799), nahelegte: "Die Superklugheit ist eine der verächtlichsten Arten der Unklugheit".

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ