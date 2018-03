SPÖ-Termine von 26. August bis 1. September 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 26. August 2013:

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht den Willkommenstag für Lehrlinge der Firma "Spar" (Festsaal Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse, 1010 Wien).

10.30 Uhr In einer gemeinsamen Pressekonferenz nehmen Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Wolfgang Katzian, Vorsitzender der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen im ÖGB), Alfred Walter, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats Zizala Lichtsysteme GmbH, und Manfred Klausberger, stv. Betriebsratsvorsitzender BMW Motoren GmbH, zum Thema "Arbeitszeit - so flexibel ist Österreich" Stellung (Cafe Griensteidl, Karl Kraus Saal, Michaelerplatz 2, 1010

Wien).

13.00 Uhr Betriebsbesuch von Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei der Firma "Brantner" (KR-Hans-Brantner Straße 8, 2136 Laa/Thaya).

15.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Pflegeheim in Laa/Thaya (Gärtnerstraße 33, 2136 Laa an der Thaya).

18.30 Uhr Sportminister Gerald Klug nimmt an dem Gugl-Games -Leichtathletikmeeting teil (Stadion Linz - Ziegeleistraße 76-78).

19.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei der SWV-Bundesfrauen-Veranstaltung "Unternehmenskultur im Brecher" (Kultur im Brecher, Stelzhamerstraße, 4845 Ampflwang).

20.15 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann beim PULS 4 "Kanzler-Duell" (PULS 4).

DIENSTAG, 27. August 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Niederösterreich/ Bezirke Schrems und Krems.

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt gemeinsam mit Gregor Demblin, Sprecher und Co-Gründer von "Career Moves", am Pressegespräch zum 1. Career Moves Chancenbarometer teil (Café Landtmann, Löwelzimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien).

10.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht im Rahmen seines Südsteiermarktags das Marienkrankenhaus Vorau (Spitalstraße 101, 8250 Vorau).

11.00 Uhr Infrastrukturministerin Doris Bures, Landeshauptmann Franz Voves, ÖBB-Holding AG Vorstandsvorsitzender Christian Kern und der Brucker Bürgermeister Bernd Rosenberger nehmen an der feierlichen Eröffnung des Bahnhofs in Bruck an der Mur teil, der in zweieinhalb Jahren zu einer modernen Mobilitätsdrehscheibe umgebaut wurde (Bahnhof Bruck an der Mur, Bahnhofsplatz, 8600 Bruck an der Mur).

11.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages im Bezirk Vöcklabruck Beschäftigte des Einkaufszentrums Varena (Vöcklabruck, EKZ Varena, Linzerstraße 50).

11.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht Wien Work. (Tannhäuserplatz 2, 1150 Wien,)

13.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer nimmt im Rahmen eines Bundesländertages im Bezirk Vöcklabruck an einem Pressegespräch gemeinsam mit FSG-Bezirksvorsitzender Gerlinde Reichhold-Burger und SPÖ-Nationalratskandidatin Daniela Holzinger teil (Vöcklabruck, EKZ Varena, Linzerstraße 50, Cafe Arena).

15.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht im Rahmen seines Südsteiermarktags das LKH Hartberg (Doktor-Alfred-Pacher-Weg 5, 8230 Hartberg).

15.30 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder nimmt bei den Alpbacher Wirtschaftsgesprächen an einem Polittalk mit Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner unter der Leitung von Michael Fleischhacker im Rahmen der Plenarveranstaltung zum Thema "Finanz- und Realwirtschaft:

Miteinander oder gegeneinander?" teil (Congress Centrum Alpbach, Erwin-Schrödinger-Saal, 6236 Alpbach 246).

17.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der "Sommer Road Show" der SPÖ Wien teil (Rudolf-Bednar-Park, 1020 Wien).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages im Bezirk Vöcklabruck ein FSG-Sommerfest (Arbeiterkammer Vöcklabruck, Ferdinand Öttl-Straße 19).

18.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die "Red Ladies Night" (Catamaran, Wilhelmine Moik Saal, Johann Böhm Platz 1, 1020 Wien).

19.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann bei LeserInnen-Diskussion der Oberösterreichischen Nachrichten (Wissensturm, Kärntnerstraße 26, 4020 Linz).

MITTWOCH, 28. August 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer beim Forum Alpbach.

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag in Niederösterreich/ Bezirk Tulln.

8.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger macht einen Betriebsbesuch bei der Firma Habau (Greiner Straße 63, 4320 Perg).

9.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer nimmt im Rahmen eines Bundesländertages in Linz-Land an einem Pressefrühstück mit Regionalmedien teil (Traun, SPÖ-Bezirksorganisation Linz-Land, Leondingerstraße 12).

10.30 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages in Linz-Land die Firma Tannpapier (Traun, Fabrikstraße 20).

11.00 Uhr Bundeskanzler Faymann lädt die Vertreterinnen und Vertreter der wichtigsten gemeinnützigen Organisationen zu einem Arbeitstreffen ins Bundeskanzleramt. Im Anschluss an das Gespräch um ca. 12.00 Uhr findet eine Pressekonferenz statt (Bundeskanzleramt).

13.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer nimmt im Rahmen eines Bundesländertages in Linz-Land die Siegerehrung des Bezirkswandertages des Pensionistenverbandes Linz-Land vor (4502 Sankt Marien, Bus-Halle der Firma Platzl Reisen, Bäckerweg 1).

14.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann im Chat auf www.orf.at.

15.00 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha spricht beim Bezirks-Freundschaftstreffen der PVÖ Bezirksorganisation Tulln (Restaurant "Donauhof", Pappelallee 1, 3435 Zwentendorf).

18.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann bei LeserInnen-Diskussion der Niederösterreichische Nachrichten (NÖN Pressehaus, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer besucht im Rahmen eines Bundesländertages in Linz-Land den Sommercocktail der SPÖ-Frauen Linz-Land (Anton Bruckner Centrum Ansfelden, Carlonestraße 2).

DONNERSTAG, 29. August 2013:

9.00 Uhr Präsentation der DVD "ABC Bär" mit Bundesministerin Claudia Schmied und Thomas Brezina (BMUKK, Blauer Salon, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

10.15 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer auf Bädertour. (Laaerberg Bad, 1120 Wien).

11.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann bei der Radio Oberösterreich HörerInnendiskussion.

11.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt gemeinsam mit der Wiener Frauenstadträtin Sandra Frauenberger an der Präsentation der Pilz-Broschüre teil (Vorgartenmarkt, 1020 Wien).

13.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer besuchen die Veranstaltung der FSG VIDA "Ohne Kampf kein Fortschritt" (ÖBB-Werk Technische Services Werkstätten, Unionstraße 24, 4020 Linz).

15.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek bei "10 Jahre FrauenWohnZimmer - Starke Stimmen für Frauenräume" (Caritas FrauenWohnZimmer, Springergasse 5, 1020 Wien).

18.00 Uhr Wahlkampfauftakt der SPÖ mit u.a. Rede von SPÖ-Vorsitzendem, Bundeskanzler Werner Faymann (gesonderte Einladung folgt; Museumsquartier, Halle E).

FREITAG, 30. August 2013:

Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek auf Bundesländertag im Burgenland.

Nationalratspräsidentin und Nationalratswahl-Spitzenkandidatin der SPÖ-Oberösterreich Barbara Prammer absolviert im Rahmen des Nationalratswahlkampfes einen Bundesländertag in Vorarlberg (Vorarlberg).

10.00 Uhr Pressegespräch anlässlich des Schulbeginns in Ostösterreich mit Bundesministerin Claudia Schmied (BMUKK, Audienzsaal, Minoritenplatz 5, 1014 Wien).

11.00 Uhr Sportminister Gerald Klug eröffnet die künstliche Wildwasserstrecke auf der Donauinsel (Wien, Donauinsel).

13.00 Uhr PVÖ-Präsident Karl Blecha spricht bei der Eröffnung der INFORM Messe (Messezentrum Oberwart, Messegelände, 7400 Oberwart).

16.30 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann und Infrastrukturministerin Doris Bures beim "Hochwasserschutztag 2013 - Ein Fest für HelferInnen und BewohnerInnen" (Reithalle, Schlosshof 1, 2294 Engelhartstetten).

17.00 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder nimmt an der "Sommer Road Show" der SPÖ Wien teil (Atzgersdorfer Kirchenplatz, 1230 Wien).

Ca. 17.45 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an einer Paneldiskussion zum Thema "Soziale Gerechtigkeit" bei der Wiener Sommerakademie teil. U.a. mit Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely, SPÖ-Gesundheitssprecherin Sabine Oberhauser, und Michael Dauderstädt (Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn) (Museumsquartier, Architekturzentrum Wien, Veranstaltungssaal "Podium", 1070 Wien).

19.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht das ROT-WEISS-ROT Weinfest (Evangelisches Pfarramt, Hauptstraße 1, 4210 Gallneukirchen).

19.30 Uhr Staatssekretär Andreas Schieder nimmt an einer Paneldiskussion zum Thema "Verteilungsgerechtigkeit" bei der Wiener Sommerakademie teil. U.a. mit Vizebürgermeisterin Renate Brauner, SPÖ-Budget- und Finanzsprecher Kai-Jan Krainer und der Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik in der AK-Wien Silvia Angelo (Museumsquartier, Architekturzentrum Wien, Veranstaltungssaal "Podium", 1070 Wien).

SAMSTAG, 31. August 2013:

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der "Sommer Road Show" der SPÖ Wien teil (1030 Wien, Fasanplatz).

10.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht den Tag der offenen Tür der Firma Oberaigner Powertrain GmbH (Daimlerstraße 1, 4154 Nebelberg).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer zu Besuch bei der Bezirksorganisation 1210 Wien. U.a. Besuch des Freundschaftsfests (Jedleseerstraße 79 bei Stiege 6)

15.00 Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht das Kinzerplatzfest in Floridsdorf (Kinzerplatz, 1210 Wien).

Ab 15.00 Uhr Bundeskanzler Werner Faymann, Frauenministerin und SPÖ-Niederösterreich-Spitzenkandidatin für die NR-Wahl Gabriele Heinisch-Hosek, SPÖ NÖ gf. Vorsitzender Matthias Stadler und PVÖ-Präsident Karl Blecha beim Wahlauftakt der SPÖ NÖ "Wer zusammenhält GEWINNT!" (Ratzersdorfer See, Bimbo-Binder-Promenade, 3100 St. Pölten).

18.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht den 1. Mühlviertler Bierkirtag (Marktplatz, 4311 Schwertberg).

Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht den Wiener Gürtel Night Walk (Stadtbahnbögen).

SONNTAG, 1. September 2013:

9.30 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist auf Bädertour (Stadionbad, 1020 Wien).

11.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht den "Tag der Älteren" (St. Anna-Pfarrzentrum, 4202 Kirchschlag 29).

15.15 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger besucht die Europameisterschaft im Traktor Pulling (Daimlerstraße 1, 4154 Nebelberg).

18.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer hält eine Ansprache bei der Verleihung des BRUNO im Gedenken an den Fußballer Bruno Pezzey (Festsaal des Wiener Rathauses).

