FP-Mahdalik: Wird Millionengrab Mariahilfer Straße Fall für den Staatsanwalt?

FPÖ prüft Anzeige wegen Untreue und strafbare Verletzung der Amtspflicht

Wien (OTS) - FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik will die Staatsanwaltschaft mit der rot-grünen Skandalchronik "Mariahilfer Straße-Neu" befassen, weil Verkehrsstadträtin Vassilakou trotz Warnungen von allen Seiten und insbesondere der Wiener Linien die rote Busspur um teures Steuergeld auf die Straße pinseln ließ und schon bald wieder um viel Steuergeld abkratzen lassen wird. "Das könnte den Tatbestand der vorsätzlichen Steuergeldverschwendung erfüllen, was ihr eine Klage wegen Untreue und Verletzung der Amtspflicht einbringen würde", kündigt Mahdalik an.

Das vorprogrammierte Chaos hat dem Wiener Steuerzahler bislang schon 1,2 Mio. Euro gekostet, die noch nicht feststehenden Folgekosten für die "Aufräumarbeiten" - rote Busspur abkratzen, Verkehrsschilder und Piktogramme austauschen, Busroute verlegen, neue Radwege wegen des Rad-Rambo-Terrors bauen, etc. - könnten sich auf weit über 2 Mio. Euro belaufen. "Den Tatbestand der politischen Unfähigkeit hat sie damit bereits übererfüllt", meint Mahdalik.

"Insgesamt könnte Vassilakou so nur in der ersten Phase des Skandal-Projekts an die 3,5 Mio. Euro vorsätzlich verschwendet und sich des Amtsmissbrauch schuldig gemacht haben, was zu ihrem sofortigen Rücktritt führen müsste und auch Schadenersatzzahlungen nach sich ziehen könnte", erklärt Mahdalik. Sollte sich gar herausstellen, dass bei der Steuergeldvernichtung einschlägig bekannte Firmen im Umfeld von SPÖ und Grünen bedient werden, könnte auch der Straftatbestand "strafbare Handlungen unter Ausnützung einer Amtsstellung i.V.m. Amtsmissbrauch" hinzukommen. (Schluss)ta/sch/lo/wi/tz

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747