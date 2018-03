FPÖ-Kickl zu Facebook-Angriff: Für Agitation gegen FPÖ wurde offenbar manipuliert

Hetz-Postings von anderer FB-Seite untergejubelt?

Wien (OTS) - "Hetz-Postings, die man in der aktuellen Medienkampagne gegen die FPÖ in Zusammenhang mit einer angeblichen Geheimseite medial kolportiert, sind auf der Seite 'Wir stehen zur FPÖ', nicht zu finden", stellte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl richtig. Es liege daher der Verdacht der Manipulation und Sabotage nahe, so Kickl.

So hätten die Administratoren erklärt, dass jede Form von Hetz-Posting sofort nach Bekanntwerden gelöscht werde. Die jetzt via Medien verbreiteten Postings seien auf dieser Seite daher auch nicht zu sehen gewesen, so Kickl, denn diesbezügliche Überprüfungen der Seite hätten so gut wie täglich stattgefunden.

Es liege daher der Verdacht nahe, dass diese Postings von Fake-Profilen hochgeladen worden seien um dann rasch Screenshots zu machen und so den Eindruck zu erwecken, dass sie auf der Seite stehen würden. Anschließend seien diese Hetz-Postings dann vom Verfasser schnell wieder entfernt worden, was rein technisch kein Problem darstelle, so Kickl. Oder aber, die Postings stammen von einer anderen Seite und seien den Medien als Beiträge der "Wir stehen zur FPÖ"-Seite untergejubelt worden, sagte Kickl.

In dieses Bild der Manipulation passe auch der einschlägig bekannte Uwe Sailer, der überraschenderweise nicht die Poster der Hetz-Botschaften anzeige, die er ausgeforscht haben will, sondern die Administratoren, so Kickl. "Die FPÖ verlangt daher, die Identität der Poster offen zu legen, damit Anzeige erstattet werden kann", so Kickl.

